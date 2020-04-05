Укрінформ, Цензор.нет, Дзеркало тижня: В окупованому Криму блокують українські інформаційні сайти

В окупованому Криму провайдери у дев’яти населених пунктах повністю блокують 20 українських інформаційних сайтів.

Про це йдеться у проведеному в лютому-березні 2020 року моніторингу від Кримської правозахисної групи (КПГ).

"У Криму 10 провайдерів у 9 населених пунктах повністю блокують 20 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Ці ж провайдери блокують сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Хізб ут-Тахрір і Свідків Єгови", - йдеться у результатах моніторингу.

Крім того, як мінімум 3 українські інформаційні сайти у цих провайдерів доступні лише частково.

У КПГ зазначили, що, станом на кінець березня, ці провайдери не дають доступ мінімум до 25 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, Радіо Хаят, Фокус, Главком, Центр журналістських розслідувань, ТонеТо , Депо, Українська правда, РБК Україна, Укрінформ, Лівий берег, Дзеркало тижня, Стрічка, Апостроф, Головне та Blackseanews, а також сайти соціальних мереж LinkedIn і Telegram, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

"У 5 провайдерів з 10 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська Солідарність". Cайт АТР блокують 3 провайдери, а сайт "Інформаційного опору" блокують 2 провайдери з усіх перевірених", - йдеться у результатах моніторингу.

У Кримській правозахисній групі зауважили, що порівняно з моніторингом за грудень 2019 року, кількість заблокованих сайтів збільшилася.