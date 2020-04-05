Правозахисники промоніторили "гарячі лінії" в окупованому Криму

Кримська правозахисна група провела моніторинг роботи "гарячих ліній" з питань COVID-19 в окупованому Криму.

Про це інформує пресслужба правозахисної організації.

"З появою перших випадків інфікування COVID-19 у Криму окупаційна влада на своїх ресурсах опублікувала списки телефонів "гарячих ліній", за якими можна отримати актуальну інформацію про пандемію COVID-2019. Кримська правозахисна група провела моніторинг роботи цих "гарячих ліній", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники додзвонилися на більш якж 20 номерів в різних містах Криму.

"Серед них кримські "МОЗ", "Мінкурортів, "Міносвіти" "Мінтранспорту" та "Мінпромисловості", - відмітили в організації.

Так, у кримському "МОЗ" розповіли, що тести на COVID-2019 роблять, за їхніми словами, всім без винятку при наявності показань. У "Міністерстві промисловості" не знають, чи будуть на півострові зупиняти державні підприємства. Якщо ж співробітника намагаються замість оплачених вихідних відправити у відпустку за свій рахунок - порадили звертатися в інспекцію з питань праці. А в "Мінтранспорту" повідомили, що поки робота громадського транспорту в Криму не зупинена.

"Також ми змогли додзвонитися до районних і міських диспетчерські служби в 15 райцентрах Криму. У більшості районів оператори "гарячих ліній" не знають, чи є в їхньому місті тести на COVID-19. Вони радять у разі виникнення симптомів викликати додому лікаря або рекомендують звертатися з цим питанням до районних лікарень. У Центральній районній лікарні Алушти повідомили, що в їх лікарні зробити тест не можна", - відмітили у Кримській правозахисній групі.

Своєю чергою у Севастополі оператор "гарячої лінії" повідомив, що тест на COVID-2019 в приватних клініках міста зробити неможливо, але такий тест можна зробити в Сімферополі.

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"При цьому у відділі транспорту уточнили, що виїхати з міста громадським транспортом неможливо, для цих цілей потрібно шукати приватне авто", - йдеться у результатах моніторингу.

Крім того, диспетчери майже всіх "гарячих ліній" не знають, коли в містах з'являться маски і антисептики у вільному продажу - вони радять звертатися з цим питанням в міські аптеки, або ж радять шити маски самостійно чи спробувати купити їх в місцевих ательє.

За інформацією Крим.Реалії, станом на ранок 5 квітня всього в Криму виявлено 20 позитивних випадків на Covid-19, виписано після лікування – 6 пацієнтів. У Севастополі – 5 випадків зараження коронавірусом.