У СІЗО окупованого Криму ввели обмеження через коронавірус

У СІЗО окупованого Криму ввели обмеження через розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомляє Кримсько-татарський ресурсний центр.

Зазначається, що обмеження введені тимчасово до особливого розпорядження. Обмеження стосуються проведення заходів, пов'язаних з масовим перебуванням в одному приміщенні засуджених, які не мали ізоляції від суспільства, та інших людей.

"Реєстрація в кримінально-виконавчих інспекціях підзвітних осіб перенесена і буде проводитися після завершення періоду неробочих днів із урахуванням санітарно-епідеміологічної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рішення прийняла окупаційна влада - УФСІН Росії по Криму.

За даними кримських ЗМІ, в Криму на 31 березня зареєстровано 21 випадок COVID-19, з них у Севастополі – 5. Станом на 2 квітня півтори тисячі кримчан госпіталізовано з пневмонією. За добу було госпіталізовано ще 47 осіб з пневмонією.