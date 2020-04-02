Адвокат просить перевірити, чи забезпечені масками політв’язні в окупованому Криму

Кримський адвокат Назім Шейхмамбетов надіслав адвокатські запити на захист інтересів політв'язнів Шабана Умерова, Рустема Сеїтмеметова й Олега Приходька в умовах пандемії COVID-19 і ризиків, пов'язаних з нею для арештантів.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на самого Шейхмамбетова.

«Мене цікавить, чи забезпечені мої підзахисні індивідуальними засобами захисту від зараження COVID-19 ... Чи проводиться антисептична обробка камер, чи проводиться огляд медичними працівниками. Чи вимірюється температура тіла. Чи проводиться тестування на предмет наявності симптомів інфекційного захворювання, в тому числі COVID-19», - розповів адвокат суть запитів.

Занепокоєння адвоката пов'язане з тим, що «в антисанітарних умовах сімферопольського ізолятора, про які раніше не раз заявляли правозахисні організації та адвокати політв'язнів, неможливо гарантувати безпеку людей».

Зокрема, повідомив Шейхмамбетов, його запити мають на меті з'ясувати, «чи містяться спільно в камерах особи, які мають симптоми інфекційного захворювання, в тому числі коронавірусу, чи є умови для ізоляції та лікування осіб, у разі їх інфікування цим небезпечним захворюванням».

«Це питання життя людини, якщо враховувати нинішню епідеміологічну ситуацію і швидкість поширення цієї інфекції на території Криму», - резюмував адвокат.

Захисник, який є законним представником Умерова, Сеїтмеметова і Приходька, надіслав свої запити на ім'я начальника ФКУ СІЗО-1 УФСВП Росії по Криму і Севастополю Сергія Бережного. Аналогічні документи надіслані начальнику УФСВП Росії по Криму і Севастополю Вадиму Булгакову і начальнику ФКУЗ МСЧ-91 ФСВП Росії Павлу Павленку.

За даними кримських ЗМІ, в Криму на 31 березня зареєстровано 21 випадок COVID-19, з них у Севастополі - 5. Станом на 2 квітня півтори тисячі кримчан госпіталізовані з пневмонією. За добу було госпіталізовано ще 47 осіб з пневмонією.