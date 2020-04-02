Адвокат просить перевірити, чи забезпечені масками політв’язні в окупованому Криму

Адвокат просить перевірити, чи забезпечені масками політв’язні в окупованому Криму

Укрінформ
Кримський адвокат Назім Шейхмамбетов надіслав адвокатські запити на захист інтересів політв'язнів Шабана Умерова, Рустема Сеїтмеметова й Олега Приходька в умовах пандемії COVID-19 і ризиків, пов'язаних з нею для арештантів.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на самого Шейхмамбетова.

«Мене цікавить, чи забезпечені мої підзахисні індивідуальними засобами захисту від зараження COVID-19 ... Чи проводиться антисептична обробка камер, чи проводиться огляд медичними працівниками. Чи вимірюється температура тіла. Чи проводиться тестування на предмет наявності симптомів інфекційного захворювання, в тому числі COVID-19», - розповів адвокат суть запитів.

Занепокоєння адвоката пов'язане з тим, що «в антисанітарних умовах сімферопольського ізолятора, про які раніше не раз заявляли правозахисні організації та адвокати політв'язнів, неможливо гарантувати безпеку людей».

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Зокрема, повідомив Шейхмамбетов, його запити мають на меті з'ясувати, «чи містяться спільно в камерах особи, які мають симптоми інфекційного захворювання, в тому числі коронавірусу, чи є умови для ізоляції та лікування осіб, у разі їх інфікування цим небезпечним захворюванням».

«Це питання життя людини, якщо враховувати нинішню епідеміологічну ситуацію і швидкість поширення цієї інфекції на території Криму», - резюмував адвокат.

Захисник, який є законним представником Умерова, Сеїтмеметова і Приходька, надіслав свої запити на ім'я начальника ФКУ СІЗО-1 УФСВП Росії по Криму і Севастополю Сергія Бережного. Аналогічні документи надіслані начальнику УФСВП Росії по Криму і Севастополю Вадиму Булгакову і начальнику ФКУЗ МСЧ-91 ФСВП Росії Павлу Павленку.

За даними кримських ЗМІ, в Криму на 31 березня зареєстровано 21 випадок COVID-19, з них у Севастополі - 5. Станом на 2 квітня півтори тисячі кримчан госпіталізовані з пневмонією. За добу було госпіталізовано ще 47 осіб з пневмонією.

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