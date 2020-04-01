В окупованому Криму “шиють” справу ще одному імаму

Ще одного імама (проповідника) мусульманської громади в окупованому Криму звинуватили в "незаконній місіонерській діяльності" і порушили проти нього адміністративну справу.

Про це повідомляє в Facebook Крымская солидарность.

"Прокуратурою Алушти порушено адміністративну справу відносно імама релігійної громади "Алушта" Аширова Юсуфа за "незаконну місіонерську діяльність", - йдеться в повідомленні.

Аширова запросили до "прокуратури" по телефону, не пояснивши причину. Тільки після прибуття імама "влада" повідомила про порушення проти нього адміністративної справи.

За словами адвоката Лілі Гемеджі, на момент вручення Юсуфу Аширову постанови про порушення адміністративної справи він був позбавлений права на захист. Він також не зміг залучити для роз'яснення своїх дій фахівця релігієзнавця.

Як підкреслила адвокат, її підзахисний, будучи імамом офіційно зареєстрованої громади, проводив хутби (проповіді) щоп'ятниці серед своїх одновірців, прихожан мечеті.

"Це не є "незаконною місіонерською діяльністю", адже відповідно до законодавства "незаконною місіонерською діяльністю" вважається діяльність, спрямована на поширення свого віровчення серед осіб іншої конфесії, або серед осіб, які не є послідовниками цього віровчення", - відзначила адвокат.

За її словами, ця громада зазнає тиску не вперше. Так, голову релігійної громади "Алушта" Ленура Халілова і члена ревізійної комісії Руслана Месутова було затримано і заарештовано 10 червня 2019 року після обшуків у будинках чотирьох кримських татар, які проживали в м. Алушта, в селі Ізобільне і в селищі Малий Маяк.

Гемеджі нагадала, що арешт голови релігійної громади м.Алушта відбувся за 2 тижні до судового засідання, на якому мав розглядатися позов релігійної громади м. Алушта до "Раді міністрів" в особі так званого міністерства майна.

"Позов був поданий у зв'язку з тим, що місцевій релігійній громаді, головою якої був Ленур Халілов, у користування була передана міська мечеть розпорядженням Ради міністрів у 1994 році. Пізніше, без скасування акта про передачу, мечеть була передана ДУМК", - пояснила адвокат.

На її думку, "влада" не тільки чинить тиск на Юсуфа Аширова, а й порушує його конституційні права, наражаючи на ризик його життя в умовах пандемії коронавірусу.

"Необхідно зазначити, що в умовах карантину, порушуючи ті заходи, які прийнято в умовах пандемії коронавірусу COVID-19, прокуратура викликала його у справі, яка не є невідкладною, чим порушила конституційні права імама релігійної громади на охорону здоров'я і піддала його ризику зараження коронавірусною інфекцією», - додала Гемеджі.

Як повідомлялося, 3 березня 2020 року в окупованому Криму "влада" оштрафувала на 5000 рублів (близько 2000 грн) імама сімферопольської мечеті Расіма Дервішева, якого звинуватила в "незаконній місіонерській діяльності".

Фото: Кримська солідарність