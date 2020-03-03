Справа кримського імама Дервішева має політичне підґрунтя - адвокат

Так званий мировий суд в окупованому Криму призначив штраф у розмірі 5000 рублів імаму сімферопольської мечеті Расиму Дервішеву, обвинуваченому в незаконній місіонерській діяльності. Захист вважає, що ця адміністративна справа має політичне підґрунтя.

Про це адвокат Айдер Азаматов заявив у коментарі, розміщеному в Facebook Кримською солідарністю.

"Справа має великий суспільний резонанс, справа абсолютно політична... З самого початку видно було, як ведеться певний оперативний супровід співробітниками ФСБ цієї справи, незважаючи на те, що вона адміністративна", - сказав Азаматов.

За його словами, при ухваленні рішення так званим мировим судом "було відсутнє найголовніше - об'єктивність з боку суду".

Захист має намір оскаржити це рішення суду, оскільки вважає, що "в діях Расима Дервішева немає складу адміністративного правопорушення". Як вважає адвокат Азаматов, переслідування його підзахисного відбувається з метою "заборонити сповідувати свою релігію і виконувати релігійні обряди".

Як повідомлялося, 2 березня 2020 року в мировому суді Криму відбулося судове засідання у "справі імама Дервішева", під час якого Дервішеву висунули обвинувачення у веденні незаконної місіонерської діяльності (ст. 5.26 ч.4 КпАП РФ).

Рішенням судді Дервішеву було призначено штраф в розмірі 5.000 рублів на основі обвинувального вердикту.

У період судового розгляду адвокатом Азаматовим наводилися докази про відсутність так званої місіонерської діяльності, в якій обвинувачується Дервішев. Стороною захисту були представлені також висновки експертів, в тому числі представника ДУМК.

3 грудня 2019 року в мечеть на вул. Мокроусова в Сімферополі, де здійснював обряди поклоніння Расим Дервішев, увійшов невідомий чоловік, трохи постояв і вийшов. За словами адвоката, після того, як молитва закінчилася і всі парафіяни вийшли на вулицю, там уже стояли співробітники ФСБ, МНС. Виявилося, що імаму мечеті інкримінують адміністративне правопорушення.