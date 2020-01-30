Справа кримського імама: зібрані ФСБ покази не підтвердили у "суді"

В окупованому Криму так званий мировий суд Київського району Сімферополя заслухав свідків, які не підтвердили причетність кримського імама Расима Дервішева до забороненої місіонерської діяльності.

Про це йдеться у відеоповідомленні адвоката Айдера Азаматова, опублікованому в Facebook "Кримською солідарністю".

"Перший свідок Сервер Джелялов дав пояснення, що він не читав, а лише підписав пояснення, які були заповнені особою, яка брала його пояснення. Коли я запитав, чи закликав Дервішев до вступу в якісь організації, як це зазначено в письмовому вигляді, він сказав, що цього не було, що він цього не говорив. Тобто йому підсунули для підпису пояснення, написавши як потрібно для "справи", і він підмахнув. Людина у віці швидше за все не думала, що її таким чином введуть в оману, і вона в суді спростувала свої свідчення", - розповів Азаматов.

Крім ще кількох свідків, які заперечували ознаки місіонерства в релігійній діяльності Дервішева, на засіданні був допитаний релігієзнавець Айдер Булатов.

"Найкомпетентніший в питаннях релігії фахівець-релігієзнавець Булатов, який переглянув відео і фото, наявні в матеріалах справи, пояснив, що не вбачає ознак місіонерської діяльності в конкретних діях богослужіння. Він дав суду розгорнуте пояснення терміну місіонерство, зазначивши, що в ісламі місіонерство не може вважатися таким, якщо люди, які беруть участь у богослужінні, вже сповідують цю релігію", - повідомив Азаматов.

Адвокат заявив клопотання про виключення з матеріалів справи пояснення такого собі Умерова, який заявив про факт місіонерства з боку підозрюваного, але не з'явився в суд, щоб підтвердити свої свідчення.

"Суд" виніс рішення про повторний виклик Умерова, а також оперативного співробітника ФСБ, який проводив його опитування.

Крім того, обвинувачення заявило клопотання про залучення ще одного фахівця-релігієзнавця, щоб заслухати його висновок на предмет присутності місіонерства в діях Дервішева.

15 січня у Криму порушили адміністративну справу проти імама сімферопольської мечеті Расима Дервішева "за незаконну місіонерську діяльність".

Фото: Расім Дервішев/Facebook