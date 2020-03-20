"Спакуємо і вивеземо”: в окупованому Криму у мечеті залякували вірян

В окупованому Криму російські поліцейські прийшли в мечеть Савурчі села Заповітне й залякували віруючих.

Про це повідомляє ГО "Кримська солідарність".

"Віряни в Совєцькому районі Криму повідомляють, що в мечеть Савурчі (Савурчі джамісі) в с. Заповітне після п'ятничної молитви прийшли співробітники поліції", - йдеться в повідомленні.

Як проінформував жителі села, присутнім зачитали з листа статтю 24.2. про "Порядок здійснення місіонерської діяльності" з Федерального закону "Про свободу совісті та релігійні об'єднання".

За словами місцевого мусульманина Яриєма Меннана, коли люди після молитви спробували вийти з мечеті, двоє поліцейських заблокували двері.

"Почали грубіянити: мовляв, ми вас зараз "спакуємо", і всіх вивеземо", - розповів чоловік.

Після цього співробітники поліції й люди в цивільному, які супроводжували поліцейських, залишили територію мечеті. На прохання активістів один зі співробітників поліції представився - Шостак В.І. У імама, який проводив п'ятничну молитву, взяли письмові свідчення та обіцяли повідомити про подальший перебіг справи.