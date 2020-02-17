ФСБ заявляє, що затримала "учасника кримськотатарського батальйону"

Співробітники російської ФСБ стверджують, що затримали в анексованому Криму жителя Чорноморського району, підозрюваного «в участі у незаконному збройному формуванні батальйоні імені Н. Челебіджихана».

Інформацію про це кримським і російським ЗМІ у понеділок, 17 лютого, повідомили у пресслужбі російського відомства, інформує Крим.Реалії.

У російській спецслужбі також стверджують, що підозрюваний влітку 2016 року виїхав на материкову Україну, де вступив до лав згаданого батальйону.

За інформацією ФСБ, відносно чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 208 Кримінального кодексу Росії (участь у збройному формуванні).

«Наразі підозрюваного затримали. Рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», – йдеться у повідомленні відомства, яке цитує російське агентство ТАСС.

Підтвердження цієї інформації з інших незалежних джерел немає. Ім'я та прізвище затриманого не повідомляється.

Видання нагадує, що підконтрольний Росії Ленінський районний суд Криму в січні 2019 року виніс вирок 24-річному жителю Криму Февзі Саганджі, якого визнали «винним в участі у діяльності незаконного збройного формування на території України».

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.

У Національній гвардії України, що входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Голова громадської організації «Аскер» Ленур Іслямов закликав надати створюваному «кримськотатарському батальйону» імені Номана Челебіджихана номер військової частини.