ФСБ заявляє, що затримала "учасника кримськотатарського батальйону"
Інформацію про це кримським і російським ЗМІ у понеділок, 17 лютого, повідомили у пресслужбі російського відомства, інформує Крим.Реалії.
У російській спецслужбі також стверджують, що підозрюваний влітку 2016 року виїхав на материкову Україну, де вступив до лав згаданого батальйону.
За інформацією ФСБ, відносно чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 208 Кримінального кодексу Росії (участь у збройному формуванні).
«Наразі підозрюваного затримали. Рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», – йдеться у повідомленні відомства, яке цитує російське агентство ТАСС.
Підтвердження цієї інформації з інших незалежних джерел немає. Ім'я та прізвище затриманого не повідомляється.
Видання нагадує, що підконтрольний Росії Ленінський районний суд Криму в січні 2019 року виніс вирок 24-річному жителю Криму Февзі Саганджі, якого визнали «винним в участі у діяльності незаконного збройного формування на території України».
Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.
У Національній гвардії України, що входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.
Голова громадської організації «Аскер» Ленур Іслямов закликав надати створюваному «кримськотатарському батальйону» імені Номана Челебіджихана номер військової частини.