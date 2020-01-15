ФСБ відкрила "справу" проти імама сімферопольської мечеті
Про це Кримська солідарність повідомляє в Facebook з посиланням на адвоката Айдера Азаматова.
"Вони ставлять за провину імаму мечеті Расіму Дервішеву адміністративне правопорушення за незаконну місіонерську діяльність", - розповів адвокат.
За його словами, справу було порушено на підставі стандартної для імама п'ятничної молитви і проповіді, що проходила 3 грудня 2019 року в сімферопольській мечеті за адресою вул. Київська/Мокроусова, 55/2.
В той день, розповів адвокат, до мечеті зайшла невідома людина, трохи постояла і вийшла. Після закінчення молитви надворі біля мечеті вже стояли співробітники ФСБ і МНС.
На думку адвоката, ставлячи за провину Дервішеву адміністративне правопорушення, на нього намагаються чинити тиск.
"Не можна вважати проведення намазу (молитви - ред.) місіонерською діяльністю. Я вважаю, що таким чином просто хочуть чинити тиск на імама", - зазначив Азаматов.
За словами самого Дервішева, проводити "місіонерську діяльність" йому нема для кого, оскільки в п'ятничній молитві брали участь звичайні прихожани мечеті.
За даними Кримської солідарності, сьогодні о 14.30 так званий мировий суд має намір винести рішення щодо Дервішева.
Аналогічну адміністративну справу за "проведення місіонерской діяльності" було відкрито "мировим судом" Сімферополя в травні 2019 року проти імама А. Кантемірова. Проте 28 серпня 2019 року суддею Чумаченком було винесено ухвалу про повернення матеріалів даної справи посадовій особі, що склала протокол.
Фото: Расім Дервішев / Facebook