У російському суді проти кримських татар свідчить колишній співробітник СБУ

У вівторок в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону тривав судовий процес над кримськими мусульманами. Свідчення проти фігурантів бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" давав оперуповноважений ФСБ, який раніше служив в СБУ, Микола Артикбаєв.

Про це повідомляє сайт Ґрати.

"Протягом дев'яти засідань учасники процесу допитують оперуповноваженого ФСБ, колишнього співробітника СБУ Миколу Артикбаєва, який прослуховував зустрічі бахчисарайських мусульман у мечеті", - йдеться в повідомленні.

Один із обвинувачених - Мемет Бєлялов - під час допиту свідка обвинувачення заявив, що російське законодавство, згідно з міжнародним правом, не легітимне на території Криму й не може бути використане проти нього.

СБУ підтвердила "Ґратам" інформацію про те, що проти Артикбаєва відкрито провадження за статтею державна зрада.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю - Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва й Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь в організації "Хізб ут-Тахрір". 21 травня 2018 року в Криму були також затримані координатор Кримської солідарності Сервер Мустафаєв і житель Бахчисарайського району Едем Смаїлов. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайського "Хізб ут-Тахрір".