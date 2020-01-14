У російському суді проти кримських татар свідчить колишній співробітник СБУ
Про це повідомляє сайт Ґрати.
"Протягом дев'яти засідань учасники процесу допитують оперуповноваженого ФСБ, колишнього співробітника СБУ Миколу Артикбаєва, який прослуховував зустрічі бахчисарайських мусульман у мечеті", - йдеться в повідомленні.
Один із обвинувачених - Мемет Бєлялов - під час допиту свідка обвинувачення заявив, що російське законодавство, згідно з міжнародним правом, не легітимне на території Криму й не може бути використане проти нього.
СБУ підтвердила "Ґратам" інформацію про те, що проти Артикбаєва відкрито провадження за статтею державна зрада.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю - Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва й Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь в організації "Хізб ут-Тахрір". 21 травня 2018 року в Криму були також затримані координатор Кримської солідарності Сервер Мустафаєв і житель Бахчисарайського району Едем Смаїлов. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайського "Хізб ут-Тахрір".