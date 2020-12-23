Сімох кримських татар, засуджених у РФ, перевели в СІЗО Новочеркаська

Сімох фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", засуджених у РФ, в очікуванні апеляції перевели з Ростовського СІЗО до слідчого ізолятора Новочеркаська.

Про це повідомляє у Фейсбуку Кримська солідарність із посланням на дружину одного з в'язнів, Сервера Мустафаєва, передає Укрінформ.

"Сімох фігурантів "другої бахчисарайської справи ", які залишилися в ув'язненні, перевели з ростовського слідчого ізолятора в Новочеркаськ", - ідеться у повідомленні.

За словами Має Мустафаєвої, політв'язні готуються до апеляції у "справі" та до ознайомлення з її матеріалами.

У телефонній розмові Сервер Мустафаєв повідомив, що всі засуджені сидять в одиночних камерах у спецблоках.

"Він зателефонував по офіційному зв'язку, щоб повідомити родині, де він. Сказав, що з усіма хлопцями зустрічається на прогулянці. Вони почуваються задовільно. Сьогодні мали вивести Сервера і Сейрана Салієва на ознайомлення. Говорив, що терміни ознайомлення встановлені судом до 23 числа, а у них на руках ще навіть немає перекладів", - розповіла Мустафаєва.

Як повідомлялося, 11 жовтня 2017 року в Бахчисараї ФСБ затримала шістьох кримських татар: Тимура Ібрагімова, Марлена (Сулеймана) Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекірьяєва і Ернеса Аметова. 21 травня 2018 року в рамках цієї кримінальної справи були заарештовані Едем Смаїлов і Сервер Мустафаєв. За версією слідства, вони причетні до діяльності ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір".

16 вересня у Південному окружному військовому суді у Ростові-на-Дону оголосили вирок у другій бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір": від 13 до 19 років позбавлення волі. Ернеса Аметова виправдали і звільнили в залі суду.

18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, що містить заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів цієї кримінальної справи.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав фігурантів другої Бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір" політичними в'язнями і зажадав їх негайного звільнення. На захист Мустафаєва виступили міжнародні організації Amnesty International і FrontLine Defenders.