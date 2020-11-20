Трьох кримських татар з СІЗО Сімферополя незаконно етапували в Ростов-на-Дону

Кримських татар, заарештованих у березні 2020 року в Бахчисараї за причетність до "Хізб ут-Тахрір", етапували з сімферопольського СІЗО в Ростов-на-Дону (РФ).

Про це повідомляє в Фейсбуці "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Едема Семедляєва, передає Укрінформ.

«Сьогодні при спробі відвідання свого підзахисного Сейтумера Сейтумерова в слідчому ізоляторі мені повідомили про те, що всіх трьох - Османа Сейтумерова, Сейтумера Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова - вчора етапували в Ростов-на-Дону», - сказав адвокат.

У "Кримській солідарності" нагадали, що 5 листопада 2020 року в Південному окружному військовому суді відбулося попереднє слухання у третій Бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір», а на 19 листопада було призначено перше засідання для розгляду по суті. Однак суд переніс його через недоставку підсудних.

На сайті Південного окружного військового суду попередньо вказана нова дата засідання - 17 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня цього року в будинках кримських татар розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Проведено сім обшуків, затримано п'ятьох осіб: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх повезли до відділку ФСБ.

Всім затриманим інкримінується стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

Прокуратура і Нацполіція АР Крим і Севастополя розпочали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї і Бахчисарайському районі 11 березня. Пізніше у відомстві повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження - за фактом затримання кримських татар після обшуків.

У Міністерстві закордонних справ України висловили «рішучий протест» у зв'язку з обшуками 11 березня.