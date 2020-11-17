Ексфігурант «справи Кашка» судиться з кримським СІЗО через нелюдські умови тримання

В окупованому Криму в Залізничному районному «суді» м.Сімферополя пройшло засідання за позовом колишнього фігуранта «справи Кашка» Казіма Аметова.

Позов подано у зв'язку з «нелюдськими й такими, що принижують гідність, умовами тримання під вартою в ІТТ Бахчисарая і в СІЗО №1 Сімферополя». Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на опубліковане в Фейсбук відео Кримської солідарності.

«У Криму відбулося чергове засідання за позовом Аметова Казіма до слідчого ізолятора стосовно нелюдських умов тримання в СІЗО. Наразі позивач і відповідач представляють документи, які обґрунтовують їхні позиції. Зокрема, ми сьогодні представили документ - скаргу до Європейського суду з прав людини, яка була подана в 2019 році в інтересах Аметова Казіма», - повідомив адвокат Рустем Кямілєв.

За його словами, на наступному засіданні захист планує представити свої уточнені позовні вимоги, а сторона відповідача має надати документи, що інформують про розміри камер у СІЗО та умови тримання в них.

Як пояснив сам Казім Аметов, умови його тримання в ІТТ Бахчисарая і СІЗО Сімферополя, де він перебував з 23 листопада 2017 року по 24 січня 2019 року, «були близькі до тортурних».

За його словами, протягом цього періоду колишній політв'язень «зазнавав тяжких моральних страждань, а також мав погіршення стану здоров'я і загострення хронічних захворювань».

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Сімферополі були затримані Асан Чапух, Казім Аметов, Бекір Дегерменджі і Руслан Трубач, які вирішили допомогти ветерану кримськотатарського національного руху, 83-річній Веджіє Кашка повернути велику суму грошей, яку в її сім'ї обманом забрав громадянин Туреччини Юсуф Айтан. Під час затримання Веджіє Кашка, яка стала свідком спецоперації, стало погано. Їй викликали медиків, проте дорогою до лікарні вона померла в кареті «швидкої допомоги».

Проти Аметова Казіма, Дегерменджі Бекіра, Чапуха Асана і Трубача Руслана було відкрито кримінальну справу за частиною другою статті 163 КК РФ («Вимагання, вчинене групою осіб за попередньою змовою»), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

17 квітня 2019 року Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка». Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казіма Аметова суд засудив до 3 років умовно, з випробним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 року умовно, з випробним терміном 3 роки.

23 липня 2019 року Казім Аметов направив скаргу до Європейського суду з прав людини щодо неналежних умов тримання під вартою в ІТТ і в СІЗО-1.

28 серпня 2019 року скарзі було присвоєно № 40456/19 «Kazim Abilvatovich Ametov v. Russia».