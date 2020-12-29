Суд над кримськими татарами у РФ перенесли, не попередивши адвокатів

Призначений на 28 грудня суд у Ростові-на-Дону (РФ), де мали виступити з останнім словом фігуранти білогірської «справи Хізб ут-Тахрір», перенесли на 11 січня.

Про це у Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Призначене на сьогодні судове засідання, в ході якого Енвер і Різа Омерови, Айдер Джаппаров мали виступити з останнім словом, скасували через хворобу судді Південного окружного військового суду Романа Сапрунова», - зазначається з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова.

За його словами, Сапрунов очолює колегію, в провадженні якої знаходиться ця кримінальна справа.

Адвокат наголосив, що про відкладення процесу Південний окружний військовий суд нікого, крім державного обвинувача, заздалегідь не повідомив. Тож родичі підсудних, активісти й адвокати з Криму марно проїхали понад 600 км.

«На жаль, цю інформацію ми отримали вже в момент початку судового засідання. Характерно, що державний обвинувач не був присутній. Його заздалегідь про це попередили. Така ситуація, гадаю, абсолютно ненормальна. Люди подолали величезний шлях, аби своїх близьких. Ось у таких реаліях доводиться працювати. Але ніхто не впадає у відчай. Люди продовжать відвідувати судове засідання», - прокоментував Шейхмамбетов.

Як повідомлялося, 23 грудня 2020 року під час судового засідання в Південному окружному військовому суді обвинувачення зажадало для фігурантів білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» величезні терміни ув'язнення.

Зокрема, 59-річному Енверу Омерову загрожує 19 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки - у в'язниці, а також 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення. Його синові Різі Омерову - 13 років у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням на 6 місяців після звільнення. Айдеру Джаппарову - 18 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, 1 рік і 2 місяці обмеження після звільнення.

Кримських татар обвинувачують в участі в діяльності політичної ісламської партії «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії заборонена з 2003 року.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували терористичний акт і не закликали інших до вчинення терористичних дій.

Відсутні будь-які докази, що свідчать про намагання повалення конституційного ладу РФ і захоплення влади. Матеріали справи містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні і політичні теми.

18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, що містить заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів цієї кримінальної справи.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» політичними в'язнями і вимагає їх негайного звільнення.