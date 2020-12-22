«Суд» у РФ відмовив захисту кримських татар у допиті десяти свідків

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) відмовив захисту фігурантів білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» у допиті десяти свідків.

Про це у Фейсбуку повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Сьогодні на засіданні в Південному окружному військовому суді захисникам Енвера і Різи Омерова і Айдера Джаппарова було відмовлено у клопотанні про допит десяти свідків захисту у справі «білогірської групи» Хізб ут-Тахрір», - ідеться в повідомленні.

Крім того, з посиланням на адвоката Сафіє Шабанову зазначається, що суд ухвалив завершити судове слідство у цій кримінальній справі. Попри те, що всі десять свідків з'явилися на допит, «суд визнав це зайвим».

У підсумку у «білогірській справі» були допитані лише 18 із 28 заявлених захистом свідків.

За словами Сафіє Шабанової, адвокат Назім Шейхмамбетов заявив низку клопотань, у тому числі про долучення лінгвістичної експертизи, яка проводилася з ініціативи захисту із залученням психологів, оскільки «експертиза з матеріалів справи не відповідає нормам закону». Суд відмовив у цьому.

«Відмовив суд і в білінгу телефонів підсудних, і в долученні резолюції ООН. Єдине клопотання, яке суд задовольнив - долучення даних, що характеризують підзахисних», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, фігурантів цієї справи обвинувачують в організації та участі в діяльності політичної ісламської партії «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії заборонена з 2003 року.

18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, що містить заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, у тому числі фігурантів цієї кримінальної справи.

Правозахисний центр «Меморіал» також визнав фігурантів білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» політичними в'язнями і зажадав їх негайного звільнення.