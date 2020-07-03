Суд у РФ продовжив розгляд білогірської "справи Хізб ут-Тахрір"

2 липня в Південному окружному військовому суді РФ (Ростов-на-Дону) продовжили розгляд по суті білогірської «справи Хізб ут-Тахрір», у якій обвинуваченим - Айдеру Джаппарову, Енверу і Ризі Омеровим - загрожують тривалі терміни ув'язнення.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність.

Як зазначається, свідок звинувачення Аблаєв Р. О. на засідання не з'явився. Тому після задоволеного клопотання прокурора розглядали «письмові докази», що містяться в перших п'яти томах справи. Зокрема, прокурор зачитував діалоги з участю обвинувачених. У них обговорювалися історичні питання і проблеми поточної політики - вирішення проблем мусульман, політика президента США Трампа, питання намазу.

Також розглядалися «речові докази»: знайдені у Джаппарова книжка «Структура держапаратів Халіфату» і плакат 2012 року з аналогічним написом і розкладом молитов.

Інтереси заарештованих кримських татар захищали адвокати, які приїхали з Криму: Сафіє Шабанова та Олександр Стасюк.

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Наступні засідання призначено на 7-8 липня. Як повідомила Укрінформу Фатма Ісмаїлова, дочка Енвера Омерова, родичі та близькі обвинувачених планують приїхати на наступне засідання у тому чи іншому складі.

На судове засідання 2 липня з Криму приїхали дев'ять осіб, насамперед родичі обвинувачених. Проте до зали пускали не більше трьох осіб, і то тільки після сперечань з начальником охорони та заяв на ім'я головуючого судді. При цьому прохання про надання більшого залу, яку рідні відправляли завчасно, в суді досі так і не розглянули.

Як повідомлялося, на початку червня в Південному окружному військовому суді РФ було пред'явлено обвинувачення в тероризмі ще трьом кримським татарам, фігурантам білогірської «справи Хізб ут-Тахрір».

10 червня 2019 року в окупованому Росією Криму в Білогірському районі заарештували трьох осіб. Енвер Омеров (1961 р. н.) був затриманий по дорозі в Ростов-на-Дону, де мало відбутися судове засідання щодо його зятя, фігуранта першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Ісмаїлова. Також після проведеного обшуку в будинку в цей день був затриманий його син - Риза Омеров (1988 р. н.) і житель селища Зуя - Айдер Джаппаров (1980 р.).

Енверу Омерову висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації»). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 25 років до довічного ув'язнення в колонії суворого режиму.

Ризі Омерову й Айдеру Джаппарову пред'явили обвинувачення за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації»). Санкція передбачає позбавлення волі терміном до 20 років.

Крім цього, пізніше всіх фігурантів обвинуватили за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»), яка передбачає до 10 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, в обвинувачених не було зброї, вибухівки, боєприпасів, вони не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до вчинення терористичних дій.

Правозахисний центр Меморіал визнав усіх трьох фігурантів «білогірської справи» політичними в'язнями.