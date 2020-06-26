МЗС вимагає від Росії негайно звільнити незаконно утримуваних громадян України
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Зазначається, що 12 листопада 2019 року Муслім Алієв був протиправно засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров – 18 років, Вадим Сірук – 12 років, Рефат Алімов – 8 років, Арсен Джепаров – 7 років, Емір-Усеїн Куку – до 12 років ув’язнення.
"Розглядаємо це рішення як підтвердження протиправного застосування Росією національного кримінального законодавства для політично вмотивованої репресивної кампанії з переслідування громадян України, що є порушенням зобов’язань Росії як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права", - заявили в МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві акцентували, що масштаб правопорушень, які вчиняються російською окупаційною владою в Криму, знайшов своє підтвердження й в оприлюдненій днями проміжній доповіді Генерального секретаря ООН, що підготовлена на виконання резолюції Генеральної Асамблеї 74/168 "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна".
У МЗС наголосили, що Російська Федерація має негайно звільнити незаконно утримуваних громадян України та у повному обсязі виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" 2016-2019 рр., а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Насамкінець українські дипломати закликали міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень її зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права та прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.
Як повідомлялося, 12 листопада 2016 року Південний окружний військовий суд у м. Ростові-на-Дону засудив фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір": Мусліма Алієва - до 19 років ув'язнення, Інвера Бекірова - до 18 років ув'язнення, Еміра-Усеїна Куку і Вадима Сірука - до 12 років ув'язнення, Рефата Алімова - до 8 років ув'язнення і Арсена Джеппарова - до 7 років ув'язнення.
В Amnesty International всіх шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" вважають в'язнями совісті і закликають приєднатися до кампанії щодо їхнього звільнення.
В Апеляційному суді в м. Власиха Московської області 23 червня розпочався розгляд апеляційної скарги на вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". В ході дебатів адвокати заявили про факти неприпустимих доказів, використаних судом першої інстанції - Південним окружним військовим судом м. Ростова-на-Дону.