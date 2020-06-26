МЗС вимагає від Росії негайно звільнити незаконно утримуваних громадян України

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з продовженням політичного переслідування незаконно утримуваних в Росії шести фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що 12 листопада 2019 року Муслім Алієв був протиправно засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров – 18 років, Вадим Сірук – 12 років, Рефат Алімов – 8 років, Арсен Джепаров – 7 років, Емір-Усеїн Куку – до 12 років ув’язнення.

"Розглядаємо це рішення як підтвердження протиправного застосування Росією національного кримінального законодавства для політично вмотивованої репресивної кампанії з переслідування громадян України, що є порушенням зобов’язань Росії як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права", - заявили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві акцентували, що масштаб правопорушень, які вчиняються російською окупаційною владою в Криму, знайшов своє підтвердження й в оприлюдненій днями проміжній доповіді Генерального секретаря ООН, що підготовлена на виконання резолюції Генеральної Асамблеї 74/168 "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна".

У МЗС наголосили, що Російська Федерація має негайно звільнити незаконно утримуваних громадян України та у повному обсязі виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" 2016-2019 рр., а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Насамкінець українські дипломати закликали міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень її зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права та прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомлялося, 12 листопада 2016 року Південний окружний військовий суд у м. Ростові-на-Дону засудив фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір": Мусліма Алієва - до 19 років ув'язнення, Інвера Бекірова - до 18 років ув'язнення, Еміра-Усеїна Куку і Вадима Сірука - до 12 років ув'язнення, Рефата Алімова - до 8 років ув'язнення і Арсена Джеппарова - до 7 років ув'язнення.

В Amnesty International всіх шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" вважають в'язнями совісті і закликають приєднатися до кампанії щодо їхнього звільнення.

В Апеляційному суді в м. Власиха Московської області 23 червня розпочався розгляд апеляційної скарги на вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". В ході дебатів адвокати заявили про факти неприпустимих доказів, використаних судом першої інстанції - Південним окружним військовим судом м. Ростова-на-Дону.