У російському суді розглядають апеляцію на вирок фігурантам “ялтинської групи”

В Апеляційному суді в м. Власиха Московської області розпочався розгляд апеляційної скарги на вирок фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». В ході дебатів адвокати заявили про факти неприпустимих доказів, використаних судом першої інстанції - Південним окружним військовим судом м. Ростова-на-Дону.

Про це йдеться у відео, опублікованому Кримською солідарністю в Facebook.

«Заявлено клопотання в інтересах Алімова Рефата про оголошення тієї частини протоколу судового засідання, де свідок Кудрявцев під час оголошення протоколів слідчих дій каже, що у жодних слідчих діях він не брав участі, відео не оглядав і підписи (в протоколі - ред.) не його. Цей момент важливий, тому що як свідок Кудрявцев зазначається в участі понад 10 слідчих дій і оглядів як речових доказів, так і аудіо- та відеоматеріалів. В результаті ці документи можна відразу визнавати незаконними, а докази, які випливають із цих слідчих дій, а вони були основними, визнавати неприпустимими», - повідомив адвокат Едем Семедляєв.

Крім того, за словами адвоката Айдера Азаматова, він заявив клопотання про дослідження експертизи, яку він провів за своїм адвокатським запитом і за висновками якої встановлено факти монтажу аудіокасети.

«Встановлено чотири факти монтажу в якомусь загадковому аудіозапису, який, по суті став фундаментом і основою для порушення кримінальної справи стосовно Арсена Джеппарова. Тобто, якби не було цього аудіозапису, Арсен Джеппаров не отримав би 7 років позбавлення волі. Ми говорили суду про те, що цей ключовий доказ провини мого підзахисного було сфальсифіковано, що є ознаки фальсифікації в дослідженому аудіофайлі», - розповів адвокат.

В ході дебатів в апеляційному суді також виступили адвокат Сергій Легостов і його підзахисний Муслім Алієв, який «пройшовся по всій кримінальній справі і детально зупинився на всіх порушеннях і неприпустимих доказах, допущених судом першої інстанції».

За даними Кримської солідарності, суд відхилив всі клопотання захисту. Наступне засідання апеляційного суду по ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» відбудеться 25 червня.

Як повідомлялося, 12 листопада 2016 року Південний окружний військовий суд у м. Ростові-на-Дону засудив фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір»: Мусліма Алієва - до 19 років ув'язнення, Інвера Бекірова - до 18 років ув'язнення, Еміра-Усеїна Куку і Вадима Сірука - до 12 років ув'язнення, Рефата Алімова - до 8 років ув'язнення і Арсена Джеппарова - до 7 років ув'язнення.

В Amnesty International всіх шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» вважають в'язнями совісті і закликають приєднатися до кампанії щодо їхнього звільнення.