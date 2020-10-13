Суд в РФ продовжив арешт трьом кримським татарам до 15 січня

Російський суд у Ростові-на-Дону продовжив на три місяці утримання під вартою трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (білогірська група).

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Крымська солідарність.

"Південний окружний військовий суд продовжив утримання під вартою Різі й Енверу Омерову та Айдеру Джеппарову до 15 січня наступного року", - йдеться в повідомленні.

Клопотанню про продовження арешту передувало оголошення прокурором позитивних характеристик підсудних, а також документів, що підтверджують наявність у них постійної роботи, місця проживання і малолітніх дітей на утриманні.

Сторона захисту просила обрати запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. Адвокати пояснили, що їхні підзахисні не хочуть ховатися від суду, а навпаки планують довести свою цілковиту невинуватість. Крім того, Енвер Омеров хворий, йому потрібне оперативне хірургічне втручання, а перебування в СІЗО лише плгіршує його стан.

Проте прокурор зажадав як запобіжний захід утримання в СІЗО до січня 2021 року, мотивуючи це тим, що вони нібито можуть "сховатися від суду і зашкодити доказам".

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Як повідомляв Укрінформ, 10 червня 2019 року в Білогірському районі окупованого Росією Криму заарештували трьох осіб. Енвер Омеров (1961 р.н.) був затриманий дорого в м Ростов-на-Дону, де мало відбутися судове засідання щодо його зятя, фігуранта першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Ісмаїлова. Також після проведеного в будинку обшуку в цей день був затриманий його син - Різа Омеров (1988 р.н.) і житель селища Зуя - Айдер Джаппаров (1980 р.н.).