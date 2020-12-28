У Криму стартував флешмоб на підтримку фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Родини політв'язнів з так званої білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» ініціювали в окупованому Криму флешмоб на підтримку своїх рідних.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Кримська солідарність.

Люди викладають на своїх сторінках у Фейсбуку фотографії зі словами підтримки Енверу і Різі Омеровим, а також Айдеру Джаппарову - і вимагають їх звільнення в залі суду.

Як повідомлялося, 23 грудня під час судового засідання в Південному окружному військовому суді РФ обвинувачення зажадало фігурантам Білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» величезні терміни ув'язнення. Зокрема, 59-річному Енверу Омерову загрожує 19 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки - у в'язниці, а також 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення. Його синові Різі Омерову - 13 років у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням на 6 місяців після звільнення. Айдеру Джаппарову - 18 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, 1 рік і 2 місяці обмеження після звільнення.

Кримських татар обвинувачують в участі в діяльності організації Хізб ут-Тахрір, яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України та більшості інших країн вона діє без обмежень за законом.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували скоювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій.

Відсутні будь-які докази, що свідчать про намагання повалення конституційного ладу РФ і захоплення влади. Матеріали справи містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні й політичні теми.

18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, що містить заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів цієї кримінальної справи.