У Криму дружина фігуранта «білогірської групи» вийшла на пікет

Про це в Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Сьогодні в селищі Азовське Джанкойського району Криму з одиночним пікетом стоїть дружина політв'язня Різи Омерова. З плакатом «Кримські татари не терористи. Зупиніть репресії! Звільніть чоловіка» звернулася до громадськості свого селища Севіля Омерова», - йдеться в повідомленні.

За словами Омерова, вона вимагає звільнення чоловіка в залі суду. «Наших близьких необґрунтовано обвинувачують у тероризмі. Ми хочемо підтримати рідних та вимагаємо їхнього звільнення в залі суду», - сказала жінка.

За даними Кримської солідарності, в родині Різи і Севілі Омерових виховуються четверо неповнолітніх дітей. Наймолодший народився вже після арешту батька.

23 грудня 2020 року під час судового засідання у Південному окружному військовому суді державне обвинувачення попросило фігурантам білогірської групи справи «Хізб ут-Тахрір» величезні терміни. Зокрема, 59-річному Енверу Омерову загрожує 19 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки - у в'язниці, 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення. Його синові Омерову Різе - 13 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення. Джаппарову Айдеру 18 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, 1 рік і 2 місяці обмеження після звільнення.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 і 26 грудня в Криму пройшли поодинокі пікети, в яких брали участь донька і сестра фігурантів білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» Фатма Ісмаїлова, а також дружина фігуранта цієї «справи» Хабіба Джаппарова.

Кримським татарам ставиться у провину організація й участь у діяльності організації Хізб ут-Тахрір, яку у Росії заборонено з 2003 року. На території України і більшості країн організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій.

Відсутні будь-які докази, які свідчать про намагання повалення конституційного ладу РФ і захоплення влади. Матеріали справи містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні й політичні теми.

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів цієї кримінальної справи.