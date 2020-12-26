В окупованому Криму знову відбувся одиничний пікет проти звинувачень татар в тероризмі

У суботу в окупованому Криму в центрі Сімферополя на площі Куйбишева відбувся одиничний пікет дружини обвинуваченого у «справі Хізб ут-Тахрір» (Білогірська група) Айдера Джапарова.

Пряму трансляцію пікету опублікувала Кримська солідарність в фейсбуці, передає Укрінформ.

Жінка висловила незгоду з висунутими її чоловікові звинуваченнями в тероризмі.

«26 грудня Хабіба Джапарова вийшла з одиничним пікетом на підтримку «Білогірської групи», зокрема, її чоловіка Джапарова Айдера, якого хочуть засудити на 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму», - йдеться в відеоповідомлення.

На плакаті, який тримала жінка під час пікету, зокрема, було написано: «За що такі терміни? Кримські татари — не терористи. Зупинимо репресії».

Трансляція після появи біля учасниці пікету представників поліції, які зажадали зупинити фільмування.

За даними Кримської солідарності, Айдер Джапаров — батько восьми неповнолітніх дітей, який проживав в селищі Зуя Білогірського району, працював священнослужителем в місцевій мечеті, а також був правозахисником.

Нагадаємо: в п'ятницю, 25 грудня, в окупованому Криму в Сімферополі кримська татарка Фатма Ісмаїлова вийшла на одиничний пікет, протестуючи проти того, що її батько і брат можуть отримати терміни від 13 до 19 років за уявний тероризм, а чоловік уже відбуває вирок строком 13,5 років.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня на засіданні Південного окружного військового суду російський прокурор запросив фігурантам Білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» вироки від 13 до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Зокрема, Енверу Омерову держзвинувачення хоче 19 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки — у в'язниці, 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення. Його синові Різе Омерову - 13 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення. Айдеру Джапарову - 18 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, 1 рік і 2 місяці обмеження після звільнення.