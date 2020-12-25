Суд у РФ до 15 квітня продовжив арешт фігурантів «алуштинської справи Хізб ут-Тахрір»

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив до 15 квітня 2021 року арешт фігурантів «алуштинської справи Хізб ут-Тахрір».

Про це у Фейсбуці повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

«Суд залишив під вартою у слідчому ізоляторі кримських татар мусульман Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова до 15 квітня 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Засідання відбулося 22 грудня. Захист клопотав про домашній арешт замість тримання у СІЗО або заборону певних дій. Адвокат Сеяр Панич заявив, що клопотання прокурора про продовження підзахисним запобіжного заходу необгрунтоване, оскільки вони безпідставно перебувають у СІЗО вже 18 місяців при тому, що «не робили і не готували жодних терористичних дій».

«Єдине, що вони робили - це дотримувалися Ісламу так, як його розуміли і намагалися донести це до кола осіб, з якими вони спілкувалися. Доводи про терористичну спрямованість злочину - формальні», - сказав Панич.

Як повідомлялося, 10 червня 2019 року в Алушті були затримані Руслан Нагаєв і Ельдар Кантиміров, у селі Малий Маяк - Руслан Месут, у селі Ізобільне - Ленур Халілов

Халілова і Месутова обвинуватили за ч.1 ст.205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації»). Кантимірова і Нагаєва обвинуватили за ч.2 ст.205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації»). Пізніше всіх фігурантів обвинуватили за ч.1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»), яка передбачає до 10 років позбавлення волі.