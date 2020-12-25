В окупованому Криму донька і сестра фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» вийшла на одиночний пікет

У п'ятницю в окупованому Криму кримська татарка Фатма Ісмаїлова вийшла на одиночний пікет, протестуючи проти того, що її батько і брат можуть отримати терміни від 13 до 19 років за уявний тероризм, а чоловік уже відбуває вирок терміном 13,5 років.

Відео з місця події в Сімферополі розмістила в Фейсбуці дружина політв'язня Ремзі Бекірова Халіде Бекірова, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні 25 грудня Фатма Ісмаїлова вийшла на одиночний пікет на захист своїх рідних і найближчих їй людей", - повідомила Халіде Бекірова.

За її словами, жінка протестує проти "державного терору" щодо її сім'ї, зокрема батька Енвера Омерова і брата Різи Омерова, для яких обвинувачення вимагало від 13 до 19 років позбавлення волі, "хоча ми всі чудово розуміємо, що ніяких терористів і ніякого терору в Криму немає".

Крім того, чоловік Фатми Ісмаїлової вже відбуває вирок, оголошений йому в червні 2019 року.

«Кримські мусульмани - це мирний народ. Ми ніколи не погодимося з тими ярликами, які навішують на нас. Ми ніколи не погодимося з депортацією у російські в'язниці», - прокоментувала Халіде Бекірова.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня на засіданні Південного окружного військового суду російський прокурор запросив фігурантам Білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» вироки від 13 до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Зокрема, Енверу Омерову держобвинувачення вимагає 19 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки - у в'язниці, 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення. Його синові Різі Омерову - 13 років із відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення. Джаппарову Айдеру - 18 років із відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, 1 рік і 2 місяці обмеження після звільнення.

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Нагадаємо, чоловік Фатми Ісмаїлової - Рустем Ісмаїлов - фігурант першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», засуджений до 13,5 років. Обшук у його будинку проходив 12 жовтня 2016 року. На судове засідання стосовно Рустема Ісмаїлова до Ростова-на-Дону в червні 2019 року саме їхав Енвер Омеров, коли його затримали і згодом заарештували за обвинуваченням у тероризмі. Також після проведеного в будинку обшуку в цей день був затриманий його син - Різа Омеров і житель селища Зуя - Айдер Джаппаров.

Кримських татар обвинувачують в організації та участі в діяльності партії "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України та більшості країн організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

Згідно з матеріалами "справи", повідомляє Кримська солідарність, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій. У обвинувачення відсутні будь-які докази, які свідчать про намагання повалення конституційного ладу РФ і захоплення влади. Матеріали справи містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні та політичні теми.

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів цієї кримінальної справи.