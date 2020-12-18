Суд у Ростові продовжив домашній арешт кримчанину Сулейманову ще на два місяці

Ростовський Південний окружний військовий суд продовжив на два місяці домашній арешт фігуранту третьої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Амету Сулейманову, не дозволивши йому брати участь в засіданні по відеозв'язку і наполігши на його виїзді з Криму в Ростов-на-Дону, попри інвалідність.

Про це в Фейсбуці повідомляє Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

«Російський суд продовжив домашній арешт фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Амету Сулейманову на 2 місяці», - йдеться у повідомленні.

За даними правозахисників, Амет Сулейманов має серцеві захворювання, у зв'язку з чим перебуває під домашнім арештом.

Захист наполягав, щоб підсудний брав участь у засіданнях по відеоконфенцзв'язку з Криму, але прокурор і суд не вважають його проблеми зі здоров'ям достатньою підставою, тому відмовили в цьому клопотанні.

За словами адвоката Лілі Гемеджи, через відмову в клопотанні захисту про участь Сулейманова в засіданні по відеоконфенцзв'язку її підзахисний змушений був долати відстань понад 700 км і майже добу провести без сну, «що згубно позначилося на його здоров'ї і здатності повноцінно брати участь в процесі».

Тож, Сулейманов залишиться під домашнім арештом до 22 лютого 2021 року.

Читайте також: Окупанти залишили під арештом кримськотатарського активіста Аметова

Як повідомлялося, 11 березня 2020 року в будинках кримських татар у тимчасово окупованому Криму пройшли обшуки, ініційовані співробітниками ФСБ, в результаті яких було затримано п'ятьох осіб: Енвера Мустафаєва, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова. Всім затриманим інкримінуються стаття 205.5 Кримінального кодексу РФ (Організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації).