Окупанти залишили під арештом кримськотатарського активіста Аметова

Суд у тимчасово окупованому Криму продовжив арешт до 14 січня 2021 року кримськотатарському активісту Енверу Аметову. Також йому було залишено в силі рішення про обмеження терміну ознайомлення з матеріалами його «кримінальної справи».

Про це Кримська солідарність повідомляє у Фейсбуці з посиланням на адвоката Рефата Юнуса, передає Укрінформ.

«Суд вислухав нас, але прийняв очікуване рішення - продовжити термін утримання Аметова Енвера під вартою до 14 січня 2021 року», - повідомив адвокат.

За його словами, процес проходив у закритому режимі - без родичів, слухачів і ЗМІ, незважаючи на те, що були заявлені клопотання про проведення засідання у відкритому форматі.

«Також було заявлено клопотання про ведення аудіопротоколу даного судового процесу. Крім того, було заявлено клопотання про застосування при розгляді цього питання до Аметова Енвера положень норм 4-ї Женевської конвенції, як політичного ув'язненого. Суд вислухав наші клопотання, але в їх задоволенні було відмовлено», - розповів захисник.

За його словами, попереднє слідство стосовно Аметова завершено, матеріали «кримінальної справи» з обвинувальним висновком направлено до органів прокуратури для прийняття рішення.

Крім того, повідомив Юнус, цього ж дня в так званому Верховному суді Криму відбулося ще одне судове засідання - щодо розгляду апеляційної скарги на постанову Київського районного «суду» про обмеження терміну ознайомлення з матеріалами кримінальної справи до 20 листопада. Суд залишив їх без задоволення.

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Як повідомлялося, 25 кримськотатарських громадських активістів, фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», звинувачуються в причетності до терористичної діяльності. Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання «Кримська солідарність».

Енвер Умеров, Акім Бекіров, Риза Ізетов, Фарход Базаров і Раїм Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації, до довічного позбавлення волі). Решта за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (Участь у діяльності терористичної організації, до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам справи було також пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (Приготування до насильницького захоплення влади, до 10 років позбавлення волі).

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів цієї кримінальної справи.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» політичними в'язнями і вимагав їх негайного звільнення.