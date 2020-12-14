Російський суд залишив Яцкіна під арештом до 16 лютого

Українському політв'язню Івану Яцкіну, якого утримують в СІЗО Лефортово, продовжили термін тримання під вартою до 16 лютого 2021 року.

Про це в Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов, передає Укрінформ.

«Попри доводи захисту про необхідність зміни запобіжного заходу на м'якший, зокрема у зв'язку зі станом здоров'я Івана Яцкіна, суд (Московський міський - ред.) задовольнив клопотання слідства і продовжив термін тримання до 16 лютого 2021 року, тобто загалом до 16 місяців (з моменту затримання, - ред.)», - пише Полозов.

Він уточнив, що судове засідання проходило в закритому режимі. За словами Полозова, «ця постанова Мосміськсуду буде оскаржена захистом до Першого апеляційного суду загальної юрисдикції», який перебуває у Москві.

Як повідомлялося, 9 грудня українському політв'язню Яцкіну висунуто обвинувачення в остаточній редакції. Як пояснив Полозов, за версією слідства, Яцкін «передав співробітникам СБУ відомості, що становлять державну таємницю Російської Федерації, про співробітників МВС Росії в Криму».

Уродженця села Войкове Первомайського району АРК Івана Яцкіна затримали восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви й утримують в СІЗО «Лефортово». Яцкіна звинувачували в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні - четверо неповнолітніх дітей, молодша дочка народилася вже після його арешту.