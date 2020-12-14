Російський суд залишив Яцкіна під арештом до 16 лютого
Про це в Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов, передає Укрінформ.
«Попри доводи захисту про необхідність зміни запобіжного заходу на м'якший, зокрема у зв'язку зі станом здоров'я Івана Яцкіна, суд (Московський міський - ред.) задовольнив клопотання слідства і продовжив термін тримання до 16 лютого 2021 року, тобто загалом до 16 місяців (з моменту затримання, - ред.)», - пише Полозов.
Він уточнив, що судове засідання проходило в закритому режимі. За словами Полозова, «ця постанова Мосміськсуду буде оскаржена захистом до Першого апеляційного суду загальної юрисдикції», який перебуває у Москві.
Як повідомлялося, 9 грудня українському політв'язню Яцкіну висунуто обвинувачення в остаточній редакції. Як пояснив Полозов, за версією слідства, Яцкін «передав співробітникам СБУ відомості, що становлять державну таємницю Російської Федерації, про співробітників МВС Росії в Криму».
Уродженця села Войкове Первомайського району АРК Івана Яцкіна затримали восени 2019 року, в кінці грудня його вивезли до Москви й утримують в СІЗО «Лефортово». Яцкіна звинувачували в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.
У Яцкіна на утриманні - четверо неповнолітніх дітей, молодша дочка народилася вже після його арешту.