Україна працює над поверненням політв'язня Шумкова додому - Арестович

Олексій Арестович поінформував, що Україна проводить величезну роботу для повернення українського політв'язня у РФ Олександра Шумкова до України 24 грудня і уникнення ситуації, коли РФ може його використати після звільнення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це речник української делегації у Тристоронній контактній групі, позаштатний радник керівника Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони Олексій Арестович розповів під час дискусії на тему: «Річниця Нормандського саміту в Парижі: чого вдалося досягти за рік?» щодо прогресу у виконанні домовленостей для досягнення миру на Донбасі.

«Олександр Шумков звільняється в Росії 24 грудня. І зараз іде величезна робота, щоб росіяни не використали його після звільнення. Там є можливості, які дозволять його на пересильний пункт забрати спочатку, познущатися з людини. Зараз і ми, і український консул у Москві проводить цілу програму, щоб його забрати, повернути до України», - зазначив радник.

Крім того, Арестович розповів, що напередодні провів зустріч з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, на якій обговорювали кожного полоненого, політв'язня, які утримуються в Криму, в Російській Федерації, і на тимчасово окупованих районах Луганської і Донецької областей України, зокрема, в тюрмі «Ізоляція».

Арестович підкреслив, що влада пам'ятає імена кожного незаконно утримуваного українця.

Як повідомлялося, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

Раніше Шумков повідомляв, що за відмову у співпраці ФСБ погрожувала йому, що «взагалі живим з Росії не повернеться».

На волю херсонець має вийти 24 грудня 2020 року.