Адвокат зафіксував побої у політв'язня Шумкова

Адвокат Роман Лизлов відвідав у ВК-4 Тверської області українського політв'язня у РФ Олександра Шумкова, зафіксував побої, зокрема «синець під лівим оком» і повідомив подробиці їхнього нанесення.

Про це повідомив у Фейсбуці правозахисник Григорій Міхнов-Войтенко, передає Укрінформ.

«Сьогодні адвокат Роман Лизлов відвідав у ВК-4 Торжок засудженого Олександра Шумкова. У Олександра синець під лівим оком. Минулого тижня співробітник ВК вдарив його, коли Сашко лежав на ліжку. Заяву вже зареєстрували, сьогодні Сашу опитав слідчий за участю адвоката. Є свідки з ув'язнених, на яких співробітник тисне (загрози ШІЗО, позбавлення УДЗ і т.ін.)», - пише Міхнов-Войтенко.

Він уточнив, що наступного тижня планує поїздку до Шумкова.

Як повідомляв у понеділок Укрінформ, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася з вимогою до російського омбудсмена Тетяни Москалькової розслідувати обставини заподіяння працівником колонії тілесних ушкоджень українському політв'язню Олександру Шумкову.

Денісова також звернулася до представників міжнародних правозахисних організацій з проханням відреагувати на грубе порушення прав незаконно утримуваного на території РФ громадянина України Олександра Шумкова і в межах своїх повноважень сприяти особистій безпеці і безперешкодному поверненню нашого співвітчизника до України після закінчення терміну ув'язнення.

Приводом для звернення стало повідомлення в Фейсбуці тітки політв'язня Людмили Шумкової про те, що співробітник колонії завдав тілесних ушкоджень Олександру Шумкову.

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Як відомо, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

Раніше Шумков повідомляв, що за відмову у співпраці ФСБ погрожувала йому, що «взагалі живим з Росії не повернеться».

На волю херсонець має вийти 24 грудня 2020 року.