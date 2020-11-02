Денісова вимагає розслідувати катування політв'язня Шумкова у колонії РФ

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російського омбудсмена Тетяни Москалькової розслідувати обставини завдання тілесних ушкоджень українському політв'язню Олександру Шумкову працівником колонії.

Про це вона написала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити термінових заходів реагування, а саме: припинити катування громадянина України, провести ретельне розслідування обставин кричущого порушення прав на життя та особисту безпеку, а також забезпечити надання відповідної медичної допомоги”, - зазначила Денісова.

За її словами, наразі обставини, за яких працівник ФКУ ВК4 УФСВП РФ по Тверській області завдав фізичної та психологічної шкоди життю та здоров’ю Шумкова, невідомі.

Водночас омбудсмен наголосила, що таке поводження працівників установи виконання покарань є "не чим іншим, як катуванням та жорстоким поводженням з в’язнями, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод".

Денісова також звернулася до представників міжнародних правозахисних організацій з проханням відреагувати на грубе порушення прав незаконно утримуваного на території РФ громадянина України Олександра Шумкова та в межах своїх повноважень сприяти особистій безпеці та безперешкодному поверненню нашого співгромадянина в Україну після закінчення терміну ув’язнення.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні тітка політв'язня Людмила Шумкова у Фейсбуці поінформувала, що Олександрові Шумкову завдав тілесних ушкоджень працівник колонії.

Колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», яка була «спрямована ​​проти інтересів Росії».

Раніше Шумков повідомляв, що за відмову в співпраці ФСБ погрожувала йому, що «взагалі живим з Росії не повернеться».

На волю херсонець має вийти 24 грудня 2020 року.