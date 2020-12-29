Генконсул України відвідав у ростовському СІЗО політв'язнів із Криму

Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав політв'язнів Рустема Сеїтмеметова, Сейтумера Сейтумерова та Османа Сейтумерова, відправлених з Криму по етапу в СІЗО-1 Ростова-на-Дону.

Про це повідомляє в Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Всі троє детально розповіли про етап через Краснодар і Новоросійськ - спочатку на «Газелі», а потім у так званому «столипінському» вагоні, про перебування близько двох тижнів у спецблоці слідчого ізолятора, про умови загальних камер на 7-8 осіб. Зараз вони окремо один від одного знаходяться. В цілому скарг на нинішні умови тримання хлопці не висловлювали», - повідомив Малишевський про підсумки зустрічей.

За його словами, Генконсульство запланувало організацію матеріальної допомоги фігурантам третьої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір», яку їм зможуть використати для придбання продуктів і засобів гігієни в магазині ізолятора.

Генконсул додав, що з усіма родинами кримських татар, які прибули до слідчого ізолятора, встановлено контакт для майбутньої взаємодії.

«Хлопці щиро шкодують, що на перше судове засідання не були допущені близькі, але передають всім найкращі побажання і слова подяки за їх підтримку. Крім того, під час свого візиту роздрукував і показав хлопцям надіслані фотографії дочок Рустема Сеїтмеметова і сина Сейтумера Сейтумерова», - розповів Малишевський.

Під час зустрічей з політв'язнями генконсул поінформував їх про те, «на яких умовах і з якого часу генконсульство зможе укласти угоди з адвокатами». Також були обговорені деталі комунікації, виходячи з того, що наступне засідання відбудеться вже в середині січня.

Як повідомлялося, 5 листопада 2020 року в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбулося попереднє слухання по третій бахчисарайській групі «справи Хізб ут-Тахрір». На офіційному сайті суду попередньо вказана дата наступного засідання - 13 січня 2020 року.

У Бахчисараї 11 березня 2020 року пройшли обшуки в будинках кримських татар Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, братів Сейтумера та Османа Сейтумерових, їх дядька Рустема Сейтмеметова. Також обшук було проведено в будинку ексактивіста Кримської солідарності Сейтумера Сейтумерова, який кілька років тому вимушено покинув Крим. Троє з обвинувачених - Рустем Сейтмеметов, брати Осман і Сейтумер Сейтумерові до 19 листопада 2020 року перебували в слідчому ізоляторі Сімферополя. Четвертий фігурант - Амет Сулейманов утримується під домашнім арештом.

Всім затриманим інкримінується членство в організації Хізб ут-Тахрір, яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України і більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до вчинення терористичних дій. Матеріали справи містять аудіозаписи з дискусіями на релігійні і політичні теми.

Фото: Громадське