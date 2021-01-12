У Криму не відбулося засідання у справі громадянського журналіста Айдера Кадирова

У Криму не відбулося засідання у справі громадянського журналіста Айдера Кадирова

Укрінформ
У підконтрольному Росії "суді" у понеділок очікувався розгляд кримінальної справи стосовно громадянського журналіста Айдера Кадирова, проте засідання суду не відбулося.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє громадська ініціатива «Кримська солідарність» з посиланням на Кадирова.

«У мене мало відбутися судове засідання. Я прийшов у призначений час. Мене відправили до секретаря суду. Я 15-20 хвилин чекав. Вийшла секретарка, яка брала участь у двох попередніх процесах, сказала, що суд скасовується. У зв'язку з чим – вона не пояснила. Тільки сказала, що повністю змінюється склад суду, і про подальше судове засідання мене повідомлять повісткою», – зазначив Кадиров.

Читайте також: Активіст Кримської солідарності дав пояснення щодо свого незаконного затримання ФСБшниками

Як повідомлялося, у Нижньогірському районному «суді» окупованого Криму 17 грудня почалося попереднє засідання у кримінальній справі щодо громадського журналіста Айдера Кадирова.

31 серпня 2020 року після обшуків у будинках кримських татар російськими силовиками були затримані кореспондент і стример «Кримської солідарності» Айдер Кадиров з Нижньогірського району, релігійний діяч Ридван Умеров і співробітник МНС Айдер Аблякімов із Судака, а також будівельник Енвер Топчі з Совєтського району.

Читайте також: На «суді» проти Енвера Топчі «спливла» експертиза з іншої справи - адвокат

Їх доставили в будівлю УФСБ Криму в Сімферополі та кілька годин не допускали до них адвокатів. Пізніше стало відомо, що проти них порушили кримінальні справи. Всі затримані перебувають під підпискою про невиїзд.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-