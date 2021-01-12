У Криму не відбулося засідання у справі громадянського журналіста Айдера Кадирова

У підконтрольному Росії "суді" у понеділок очікувався розгляд кримінальної справи стосовно громадянського журналіста Айдера Кадирова, проте засідання суду не відбулося.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє громадська ініціатива «Кримська солідарність» з посиланням на Кадирова.

«У мене мало відбутися судове засідання. Я прийшов у призначений час. Мене відправили до секретаря суду. Я 15-20 хвилин чекав. Вийшла секретарка, яка брала участь у двох попередніх процесах, сказала, що суд скасовується. У зв'язку з чим – вона не пояснила. Тільки сказала, що повністю змінюється склад суду, і про подальше судове засідання мене повідомлять повісткою», – зазначив Кадиров.

Читайте також: Активіст Кримської солідарності дав пояснення щодо свого незаконного затримання ФСБшниками

Як повідомлялося, у Нижньогірському районному «суді» окупованого Криму 17 грудня почалося попереднє засідання у кримінальній справі щодо громадського журналіста Айдера Кадирова.

31 серпня 2020 року після обшуків у будинках кримських татар російськими силовиками були затримані кореспондент і стример «Кримської солідарності» Айдер Кадиров з Нижньогірського району, релігійний діяч Ридван Умеров і співробітник МНС Айдер Аблякімов із Судака, а також будівельник Енвер Топчі з Совєтського району.

Їх доставили в будівлю УФСБ Криму в Сімферополі та кілька годин не допускали до них адвокатів. Пізніше стало відомо, що проти них порушили кримінальні справи. Всі затримані перебувають під підпискою про невиїзд.