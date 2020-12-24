На «суді» проти Енвера Топчі «спливла» експертиза з іншої справи - адвокат

В окупованому Криму на «суді» проти Енвера Топчі адвокат заявив, що до матеріалів долучена експертиза, яка готувалася в рамках іншої кримінальної справи.

Про це у Фейсбуку повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"Треба зазначити, що ця експертиза готувалася в рамках іншої кримінальної справи і була долучена до кримінальної "справи Енвера Топчі", - цитує видання адвоката Еміля Курбедінова.

Як зазначається, він вважає, що "справи" про так зване неінформування виникли на основі провокаційного листування в соціальних мережах, організованого з невідомого акаунту.

"Дедалі зрозумілішим стає, що один акаунт у ВКонтакте, скажімо так, "народив" п'ять кримінальних справ. Причому незрозуміло, хто стояв за цим акаунтом, хто листувався з багатьма людьми, в тому числі писав Енверу Топчі", - заявив адвокат.

За даними Кримської солідарності, в ході засідання планувалося допитати трьох експертів, проте до "суду" з'явилися тільки двоє з них.

"У зв'язку з тим, що експерт із релігієзнавства не з'явився до суду, його допит був відкладений на 21 січня", - повідомив Курбедінов.

Як повідомлялося, 31 серпня 2020 року після обшуків у будинках кримських татар були затримані кореспондент і стример Кримської солідарності Айдер Кадиров із Нижньогірського району, релігійний діяч Ридван Умеров і співробітник МНС Айдер Аблякімов із Судака, а також будівельник Енвер Топчі із Совєтського району.

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Силовики доставили їх до УФСБ в Сімферополі й декілька годин не допускали адвокатів. Пізніше стало відомо, що проти них порушили кримінальні справи.

За версією слідства, обвинувачені листувалися в соціальній мережі з якимсь Дадажоновим, котрий закликав до участі у бойових діях на Близькому Сході, - і не повідомили про це спецслужбам.

Усі затримані зараз перебувають під підпискою про невиїзд.