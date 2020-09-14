Активіст Кримської солідарності дав пояснення щодо свого незаконного затримання ФСБшниками

В окупованому Криму громадянський журналіст Айдер Кадиров дав пояснення в так званому Військовому слідчому відділі Слідкому Росії в Сімферополі щодо свого незаконного затримання співробітниками ФСБ 31 серпня.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав адвокат Олексій Ладін, повідомляє Укрінформ.

"Дякую моїй колезі Лілі Гемеджі, яка люб'язно погодилася представляти інтереси Кадирова в 534 ВСВ (Військовий слідчий відділ Слідкому Росії в Сімферополі - ред.), поки я перебував у Ростові-на-Дону. Чекаємо результатів перевірки за фактом незаконного затримання Айдера Кадирова і тортур його голодом, при його діагнозі - діабет 1-го ступеня", - написав адвокат.

За його словами, Айдер Кадиров дав пояснення за фактом свого незаконного затримання співробітниками спецслужб, зокрема слідчим ФСБ Валерієм Шерстюковим, які привезли його в будинок на Франка 13 близько 9.30 31.08.20 і незаконно утримували до 00.50 01.09.20 року.

Нагадаємо, четверо кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 31 серпня 2020 року, були відпущені під підписку про невиїзд. Під час затримання "влада" кілька годин не допускала адвокатів до своїх підзахисних, приховуючи їх місцезнаходження.

Один із затриманих - Айдер Кадиров - активіст Кримської солідарності. За даними організації, він активно відвідував суди над кримськими татарами, висвітлював ці суди, а також допомагав сім'ям політв'язнів.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 серпня, о 6 ранку силовики прийшли в будинки кримських татар Айдера Кадирова (с. Розливи Нижньогірського району), Рідвана Умерова (м.Судак), Айдера Аблякімова (Судакський район, селище Сонячне), Енвера Топчи (Совєтський район). Після обшуків їх затримали і відвезли до управління ФСБ до Сімферополя.