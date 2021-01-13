Суд РФ продовжив на пів року арешт п'ятьом кримським татарам

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив на шість місяців - до 20 липня 2021 року - тримання під вартою п'яти фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це йдеться у відео, опублікованому Кримською солідарністю у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Усі клопотання захисту були відхилені судом і продовжено тримання під вартою до 20 липня 2021 року», - повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

За словами адвоката Ріфата Яхіна, їм було подано клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт стосовно його підзахисного інваліда 2 групи Джеміля Гафарова.

«Було заявлено клопотання в інтересах Джеміля Гафарова про зміну запобіжного заходу на домашній арешт. Клопотання обґрунтоване тим, що за час тримання під вартою Джеміля Гафарова з третьої групи інвалідності перевели на другу», - заявив Яхін.

Однак, за даними Кримської солідарності, суд відхилив клопотання захисту, задовольнивши клопотання обвинувачення про продовження арешту на шість місяців стосовно фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Тофіка Абдулгазієва, Владлена Абдулкадирова, Іззета Абдуллаєва, Меджита Абдурахманова, Біляла Аділова. Адвокати брали участь у засіданні за допомогою відеоконференцзв'язку із Сімферополя.

Як повідомлялося, 25 кримськотатарських активістів обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір. Більшість з них є учасниками правозахисного об'єднання Кримська солідарність.

Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації, до довічного позбавлення волі). Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації, до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам справи було також висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (підготовка до насильницького захоплення влади, до 10 років позбавлення волі).