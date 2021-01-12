Посол Британії обурена вироком фігурантам «білогірської справи»

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс обурена вироком «білогірській групі Хізб ут-Тахрір» і постійним переслідуванням Росією кримських татар.

Як передає Укрінформ, про це дипломат написала у Твітері.

«Обурена сьогоднішнім вироком щодо Енвера Омерова, Різи Омерова та Айдера Джаппарова. Постійне переслідування Росією кримських татар і тих, хто виступає проти незаконної анексії Криму, є неприйнятним. Велика Британія закликає РФ негайно звільнити всіх політичних в’язнів #crimeaisukraine», - зазначила Сіммонс.

Як повідомляв Укрінформ, Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (Росія) 12 січня ухвалив рішення про ув'язнення трьох кримських татар. Зокрема, Енвера та Різу Омерових позбавили волі на 18 та 13 років відповідно, Айдера Джаппарова – на 16 років із відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

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Всі троє — жителі Білогірського району Криму, які були затримані 10 червня 2019 року. Їх обвинувачують у «здійсненні терористичної діяльності» та участі в діяльності ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".