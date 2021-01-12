Україна розслідує незаконне затримання 120 кримських татар на Керченському мосту

Україна розслідує незаконне затримання 120 кримських татар на Керченському мосту

Укрінформ
За фактом незаконного позбавлення волі 120 громадян України на території тимчасово окупованого Росією Криму розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Прокуратура АР Крим та міста Севастополя в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м. Севастополя розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України на території тимчасово окупованого півострова (ч.2 ст.146 КК України), - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури АРК та м. Севастополя, встановлено, що увечері, 11 січня, під виглядом перевірок документів та автомобілів, 120 представників кримськотатарського народу фактично були незаконно затримані окупаційними «правоохоронцями» з метою недопущення їх присутності в судовому засіданні у «справі Хізб ут-Тахрір», що відбулося сьогодні зранку в Ростові-на-Дону.

Досудове розслідування здійснюватиметься ГУНП в АР Крим та м. Севастополя.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

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Як повідомлялося, 11 січня в Ростові-на-Дону відбулося завершальне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим.

Російські судді оголосили вирок кримським татарам 18, 13 і 16 років позбавлення волі відповідно.

В цей день близько 120 кримськотатарських активістів, які їхали з Криму до Ростова-на-Дону на оголошення вироку співвітчизникам, майже всю ніч утримували на Керченському мосту співробітники російської ДПС.

Фото: Кримська солідарність

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