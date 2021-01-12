Суд у РФ оголосив вироки трьом кримським татарам: 13, 16 і 18 років колонії

Російські судді оголосили вирок кримським татарам Енверу та Різу Омеровим і Айдеру Джаппарову у 18, 13 і 16 років позбавлення волі відповідно.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала у Фейсбуці Упоноважена ВРУ із прав людини Людмила Денісова.

«Кремлівська репресивна машина продовжує терор над громадянами України – Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону щойно ухвалив незаконне рішення про ув'язнення кримських татар – жителів Білогірського району Криму, які були затримані 10 червня 2019 року за обвинуваченнями у «здійсненні терористичної діяльності» та участі в організації Хізб ут-Тахрір. Російські судді щойно позбавили волі кримських татар Енвера та Різу Омерових – на 18 та 13 років відповідно, Айдера Джаппарова – на 16 років з відбуванням покарання у колонії суворого режиму», - повідомила Денісова.

За її словами, згідно з вироком суду, кожен з них перших два роки ув’язнення буде утримуватися у тюрмі.

Український омбудсман засудила ухвалене незаконне рішення стосовно наших співгромадян країною-агресором, «яка своїми ганебними діями продовжує демонстративно порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права».

Також Денісова нагадала усій міжнародній спільноті, що 12 січня, у День українського політв'язня, всім громадянам нашої країни, які знаходяться у кремлівському полоні, необхідна наша підтримка та консолідація зусиль для їхнього найскорішого звільнення.

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Як повідомлялося, 11 січня в Ростові-на-Дону відбулося завершальне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Прокурори запросили для них великі строки ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років у колонії суворого режиму, його синові Різі - 13 років, Джаппарову - 18 років.

Всі троє — жителі Білогірського району Криму, які були затримані 10 червня 2019 року. Їх обвинувачують у «здійсненні терористичної діяльності» та участі в діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.