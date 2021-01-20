Політв'язень Мустафаєв подав позов на російський СІЗО

Засуджений за правозахисну діяльність фігурант другої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Сервер Мустафаєв подав позов на дії адміністрації СІЗО Новочеркаська.

Про це у Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність із посиланням на дружину Сервера Мустафаєва, передає Укрінформ.

«Правозахисник Сервер Мустафаєв, який перебуває зараз у слідчому ізоляторі Новочеркаська, вперше за минулий місяць зміг зв'язатися зі своєю родиною. Він подзвонив своїй дружині, Маї Мустафаєвій, по офіційному телефонному зв'язку, що надається ФСВП Російської Федерації. Мустафаєв повідомив про те, що подав позови і планує оскаржити незаконні дії співробітників СІЗО та прокуратури», - йдеться в повідомленні.

Адвокат Ліля Гемеджі, коментуючи повідомлення про позови Сервера Мустафаєва, розповіла, що перший позов стосується незаконного вилучення машинок для підстригання волосся у підсудних під час переведення з одного СІЗО в інше.

«Перукарське знаряддя заборонено за правилами СІЗО, а без нього ув'язнені не можуть приводити себе в порядок», - зауважила адвокат.

Другий позов, за її словами, був поданий у зв'язку з тим, що політв'язня в алуштинській «справі Хізб ут-Тахрір» Ельдара Кантимірова запроторили у штрафний ізолятор за проведення намазу під час візиту прокурора в СІЗО.

Мустафаєв також повідомив, що перед розглядом апеляційної скарги він знайомиться з матеріалами своєї «справи», в якій «спостерігається безліч порушень».

Зокрема, розповіла Мая Мустафаєва, ознайомлення з матеріалами відбувається не за аудіопротоколом, без адвоката й можливості отримати якісний переклад. За словами її чоловіка, є помилки у хронології «справи» і перекручення виступів підсудних. У цілому, переконаний Мустафаєв, його справа є «наочним посібником порушення прав».

Як повідомлялося, 16 вересня 2020 року в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону оголосили вирок фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Кримських мусульман засудили до позбавлення волі терміном від 13 до 19 років. Ернеса Аметова виправдали і звільнили в залі суду.

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію із закликом до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів цієї кримінальної справи.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» політичними в'язнями та вимагає їх негайного звільнення. На захист Сервера Мустафаєва виступили міжнародні організації Amnesty International та FrontLine Defenders.