Політв'язні Мустафаєв і Сірук стали лауреатами літературного конкурсу «Кримський інжир»

Українські політв'язні Сервер Мустафаєв і Вадим Сірук стали лауреатами третього україно-кримськотатарського літературного конкурсу «Кримський інжир - 2020».

Про це у Фейсбуку пише Кримська солідарність, повідомляє Укрінформ.

«Політв'язні Сервер Мустафаєв і Вадим Сірук стали лауреат літературної премії «Кримський Інжир/Qırım inciri» у спеціальній номінації «Слова свободи». Переможців у цій номінації оголосив Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН», - ідеться в повідомленні.

Обидва політв'язні отримали премію за твори, написані в місцях позбавлення волі.

Український мусульманин Вадим Сірук нагороджений за вірш «Палаючі серця», написаний ним у СІЗО Ростова-на-Дону (РФ), він переміг у номінації «Поезія українською мовою про Крим».

Правозахисник і засновник Кримської солідарності Сервер Мустафаєв написав есе «Земаневій Юсуф медресесі» («Сучасна школа Юсуфа»), яке виграло в номінації «Проза кримськотатарською мовою».

Есе було написано також у СІЗО Ростова-на-Дону, коли Мустафаєв готувався до апеляції на вирок Південного окружного військового суду.

Нагадаємо, торік переможцями цього конкурсу стали політв'язні Осман Аріфмеметов і Сервер Мустафаєв. Вони виграли у спеціальній номінації «Слова свободи». Премію вручав Олег Сенцов. Замість Османа забрати нагороду прийшов його друг і колега - журналіст Тарас Ібрагімов. За Мустафаєва премію забрав київський адвокат Влад Руденко.

Як повідомляв Укрінформ, 26-27 грудня в Кримському домі в онлайн-режимі стартував третій літературний конкурс «Кримський Інжир/Qırım inciri». У ньому взяли участь 125 авторів, які надіслали як свої оригінальні твори, так і переклади. Загалом на конкурс надійшло 284 твори.

Вадим Сірук - фігурант ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». 12 листопада 2016 року Південний окружний військовий суд РФ у Ростові-на-Дону засудив його на 12 років ув'язнення. Зараз він відбуває термін у колонії на території Башкортостану.

Сервер Мустафаєв - фігурант другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Був затриманий 21 травня 2018 року. 16 вересня 2020 року в Південному окружному військовому суді його засудили на 14 років позбавлення волі.