Затриманих у Криму активістів відправили в СІЗО до середини квітня

В окупованому Криму всім шістьом мусульманським активістам, затриманим уранці 17 лютого, "суд" обрав запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО до середини квітня.

Про це повідомляє видання "Ґрати", передає Укрінформ.

Зазначається, що Яшара Шихаметова Ленінський районний "суд" Севастополя заарештував до 14 квітня. На процесі він заявив, що оперативники ФСБ підкинули йому під час обшуку три книжки, імовірно, заборонені. Авокат Олексій Ладін має намір з цього приводу подати заяву до військово-слідчого комітету.

Решту затриманих Київський районний "суд" Сімферополя заарештував до 15 квітня. Усіх їх підозрюють у причетності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір - Росії вона з 2003 року визнана терористичною, однак вільно діє в Україні та більшості європейських країн.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого в окупованому Криму з 4-ї години ранку проходили масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров після проведення слідчих заходів у їхніх помешканнях були доставлені в УФСБ Криму. Родичам слідчі заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом незаконних обшуків та затримання громадян. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.