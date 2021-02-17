Правозахисники про затримання у Криму: без батьків залишилися ще 15 дітей

В окупованому Криму 15 неповнолітніх дітей залишаються рости без батьків після сьогоднішніх затримань шести активістів.

Як передає Укрінформ, про це зі слів координатора проєкту для дітей політв'язнів Муміне Салієвої повідомляє «Кримська солідарність».

За словами Салієвої, у Азамата Еюпова залишилася одна неповнолітня дитина і доросла дочка з інвалідністю 1-ї групи, яка потребує постійного догляду. У Яшара Шихаметова - дві маленькі дитини, четверо дітей у Ернеста Ібрагімова, троє - у Ленура Сейдаметова і п'ятеро - у Тимура Ялкабова.

Всі вони стали свідками затримань, з деякими з них оперативники вступали в контакт, намагаючись відволікти від обшуку.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого в окупованому Криму з четвертої години ранку проходили масові обшуки у кримських татар у Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі. Наразі відомо про проведення слідчих заходів у семи домоволодіннях. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров після обшуків доставлені в УФСБ Криму. Родичам слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом проведення «силовиками» держави-окупанта незаконних обшуків у семи районах окупованого Криму і подальшого затримання представників кримськотатарського народу. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Фото: Кримська солідарність