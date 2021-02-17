Правозахисники про затримання у Криму: без батьків залишилися ще 15 дітей
Як передає Укрінформ, про це зі слів координатора проєкту для дітей політв'язнів Муміне Салієвої повідомляє «Кримська солідарність».
За словами Салієвої, у Азамата Еюпова залишилася одна неповнолітня дитина і доросла дочка з інвалідністю 1-ї групи, яка потребує постійного догляду. У Яшара Шихаметова - дві маленькі дитини, четверо дітей у Ернеста Ібрагімова, троє - у Ленура Сейдаметова і п'ятеро - у Тимура Ялкабова.
Всі вони стали свідками затримань, з деякими з них оперативники вступали в контакт, намагаючись відволікти від обшуку.
Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого в окупованому Криму з четвертої години ранку проходили масові обшуки у кримських татар у Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі. Наразі відомо про проведення слідчих заходів у семи домоволодіннях. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров після обшуків доставлені в УФСБ Криму. Родичам слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).
Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом проведення «силовиками» держави-окупанта незаконних обшуків у семи районах окупованого Криму і подальшого затримання представників кримськотатарського народу. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.
Фото: Кримська солідарність