В Україні порушили справу за фактом обшуків ФСБ у кримських татар

Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом обшуків Федеральної служби безпеки Росії у будинках кримських татар.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба прокуратури.

"Сьогодні, 17 лютого 2021 року, розпочато кримінальне провадження за фактом проведення «силовиками» держави-окупанта ряду одночасних незаконних обшуків у семи районах окупованого Криму та подальшого затримання представників кримськотатарського народу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що справа зареєстрована за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України. За вказані незаконні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування проводитиме ГУ Нацполіції у АР Крим, яке дислоковане у Херсоні.

Як повідомляв Укрінформ, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в окупованому Криму в ніч на 17 лютого ФСБ РФ прийшла з обшуками в будинки кримських татар.

За його інформацією,обшуки почалися о 4 ранку. Поки відомо про 5 обшуків - 2 у Бахчисараї, по одному - в містах Сімферополі та Білогорську, ще один обшук пройшов у селі Заповітне Советского району.

Раніше у Криму відбулися обшуки у кримських татар в Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.