Правозахисники за сім років окупації Криму зафіксували більш як сотню політв’язнів

За сім років окупації кількість політв’язнів в Криму перевищила сотню осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомила кримська адвокатка, правозахисниця Ліля Гемеджі під час онлайн-конференції "7 років беззаконня. Що відбувається з політв'язнями Кремля та Донбасу?", приуроченої до 7-ї річниці окупації Криму.

“Йдеться про 115 політв’язнів. А кількість дітей, які залишились без батьків, 210-215. Серед політв’язнів 15 осіб - люди похилого віку або інваліди. До того ж після того, як справа розслідується, людей вивозять в Ростов і утримують в нелюдських умовах у слідчих ізоляторах або в колоніях”, - сказала Гемеджі.

Вона зауважила, що 2021 рік почався не тільки з нових затримань і обшуків, а й з нових тенденцій з боку силових структур - обшуки і затримання проводились о 4-й годині ранку, при проведенні прямих ефірів з місця обшуку використовувались спеціальні прилади, які заважали зйомкам, практично у всіх адвокатів намагались отримати підписки про нерозголошення даних попереднього слідства.

“Це нова тенденція приховування процесів, що відбуваються в Криму, від громадськості. Також нова тривожна тенденція — переслідування жінок. Зараз ми говоримо про переслідування в кримінальному порядку громадянки України, яка займалася волонтерською діяльністю - Ніні Малаховій загрожує від 15 років до довічного ув’язнення. Під загрозу потрапляють всі жінки, які займаються волонтерською діяльністю в Криму, зокрема допомагають сім’ям політв’язнів. І всі ці справи ведуться таким чином, щоб громадськість нічого не знала ні про обшуки, ні про беззаконня, яке чиниться в судах”, - зазначила правозахисниця.

Своєю чергою голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зауважила, що головні тренди російської влади в Криму не змінюються - кількість політичних в’язнів постійно зростає, вони не мають захисту, зокрема правового, і медичної допомоги.

“Оскільки більшість справ сфабриковані, в багатьох ми фіксуємо застосування тортур. І тут трендом є безкарність з боку РФ. Навіть якщо проаналізувати вироки на сайті так званих кримських судів 2020 року, можна побачити, що відповідальності за застосування тортур до мешканців Криму немає або взагалі такі справи не відкриваються. Жоден співробітник МВС та ФСБ досі не поніс жодного покарання, не був притягнутий до відповідальності за застосування тортур на етапі слідства”, - повідомила Скрипник.

За її словами, 2020 рік є дуже ілюстративним - ще 24 особи, громадяни України, стали новими політичними в’язнями, на кінець 2020 року 69 мусульман, здебільшого кримських татар, були позбавлені волі за так званими справами Хізб ут-Тахрір, їх звинувачують безпідставно, без жодних доказів, за терористичними статтями. Вже на початку цього року ця цифра зросла, бо 17 лютого були нові затримання.

Вона розповіла, що також новим стало те, що РФ перейшла до реального позбавлення волі “Свідків Єгови”, двоє з них отримали реальні терміни - 6 років колонії, четверо ще перебувають в СІЗО. Також це переслідування кримських татар за іншою справою - за участь в кримськотатарському батальйоні імені Челебіджихана, і теж є вироки, пов’язані з реальними термінами.

“Ми бачимо інший напрямок - переслідування українців за так званими шпигунськими справами. Росія продовжує ці переслідування, є нові вироки, нові затримання. Минулого року було ухвалено щонайменше 15 вироків. Вони всі пов’язані з реальними термінами позбавлення волі”, - зазначила Скрипник.

Вона також звернула увагу на рішення РФ щодо посилення Кримінального кодексу, в ньому з’явилася нова стаття, спрямована на переслідування людей, які виступають проти окупації.

“І це може говорити про те, що РФ планує розширити межі переслідування людей саме за те, що вони не згодні з позицією Кремля”, - сказала Скрипник.

Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.