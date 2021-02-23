Сенцов: В'язні Кремля з Криму і Донбасу мають бути в одному списку

Політв'язні Криму і Донбасу мають входити до одного списку в'язнів Кремля, незалежно від того, де їх утримують.

Про це під час онлайн-конференції, присвяченої інформуванню іноземних дипломатів про переслідування Росією громадян України, сказав колишній політв'язень Олег Сенцов, передає кореспондент Укрінформу.

«Список має бути один, і до нього мають входити всі полонені Кремля, які сидять і в Криму, і на Донбасі, і в Росії. Оскільки якщо ми будемо це питання розривати, то, можливо, ми колись вирішимо проблему Донбасу, вона трохи легше вирішується, а проблему політв'язнів Криму - ні, тому що її взагалі не хочуть обговорювати», - сказав Сенцов.

Як наголосив колишній політв'язень, до 2014 року в Україні не було ніяких питань з тероризмом та екстремізмом, «вони виникли після російської агресії, тому ми повинні боротися проти російської агресії».

За словами Сенцова, створена колишніми в'язнями Кремля платформа «Звільнення в'язнів» об'єднує людей, які готові разом боротися з російською агресією і використовувати свій «соціальний капітал» для звільнення в'язнів Кремля.

«Для мене це особисте питання, майже з перших днів визволення я відразу зайнявся цією роботою і буду робити її доти, доки останній в'язень Кремля не вийде з в'язниці, де б вона не знаходилася, - у Криму, у Ростові або на Донбасі. Для мене ці в'язниці всі російські, тому що вони підпорядковані російським бойовикам», - сказав Сенцов.

Він зауважив, що учасники платформи змогли отримати свободу завдяки тому, що українські активісти і правозахисники зробили їх відомими. Сенцов додав, що відомість працює не тільки на прискорення звільнення, вона працює і на захист, «тому що таргани бояться світла». За його словами, якщо про людину, яка знаходиться в будь-якій в’язниці, тюремники знають, що про неї турбуються, про неї говорять, що приходять консули, приходять листи з України, з-за кордону, це має вплив. Закордонні листи взагалі тюремників дуже сильно вражають, вони сто разів подумають, а краще не чіпатимуть.

«Тепер ми мусимо зробити відомими тих хлопців, які зараз сидять у російських в'язницях», - сказав Сенцов.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2021 року в Києві відбудеться презентація створеної колишніми кремлівськими політв'язнями платформи «Звільнення в'язнів».

Засновники платформи - Олег Сенцов, Герой України Володимир Жемчугов, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Едем Бекіров, Павло Гриб, Ахтем Чийгоз, Станіслав Асєєв, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Ігор Козловський, Євген Панов, Ільмі Умеров, Микола Семена, Ісмаїл Рамазанов, Олександр Шумков, Ігор Мовенко.