Міжнародна спільнота повинна робити більше для захисту кримських татар - МЗС Туреччини

Міжнародна спільнота повинна робити більше для захисту кримських татар в окупованому Росією Криму.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Туреччини Явуз Селім Киран у ході міністерської панельної дискусії «Міжнародна відповідь на порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Велике занепокоєння викликає переслідування кримських татар, вони мають складнощі з отриманням освіти та задоволенням релігійних потреб. Міжнародна спільнота повинна робити більше для їхнього захисту та захисту їхніх прав. Скоординованість реакції міжнародної спільноти дасть ефективність та результативність», - сказав Явуз Селім Киран.

Він наголосив, що підтримка кримських татар та невизнання анексії - це і моральне, і правове зобов’язання.

«Це питання повинно залишатися у топі світового порядку денного. Тому ми підтримуємо ініціативу створення Кримської платформи. Ми сподіваємося, що ця ініціатива збільшить міжнародну підтримку», - сказав турецький дипломат.

Він нагадав, що Туреччина стала прихистком для більш ніж 3 млн кримських татар, тому захист їхніх прав дуже важливий для Туреччини.

«Кримські татари страждали багато протягом своєї історії. Їхня депортація стала однією з найбільших трагедій 20-го століття. Після років поневірянь вони мали можливість повернутися додому, але у 2014 році анексія принесла нові страждання. Ситуація з дотриманням прав людини погіршується, лідери кримськотатарського народу не можуть відвідати свою батьківщину», - наголосив заступник міністра закордонних справ Туреччини.

Турецький дипломат також зауважив, що ООН не впоралася із багатьма викликами, які постали останнім часом, зокрема це стосується і окупації Криму Росією. Він наголосив на тому, що Туреччина не визнає анексії Криму та виступає за відновлення суверенітету, територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав обґрунтованим позов України проти Росії на порушення прав людини в окупованому Криму.

Спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.

Кримська платформа є новим консультативним та координаційним форматом, ініційованим Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму. Крім того, ініціатива має на меті відповідь новим викликам у сфері безпеки, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму. Головна мета Кримської платформи полягає в досягненні деокупації Криму та поверненні його Україні.

Передбачається, що платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.