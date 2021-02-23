Росія систематично посилює репресії в окупованому Криму – глава МЗС Литви

Офіційний Вільнюс закликає Москву звільнити усіх засуджених українців на окупованих територіях за політично вмотивованими справами і допустити в окупований Крим моніторингову місії ООН з дотримання прав людини.

Про це під час міністерської панельної дискусії «Міжнародна відповідь на порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, Україна» заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає кореспондент Укрінформу.

«Міжнародна спільнота повинна продовжувати політичний тиск на Росію щодо повного виконання нею міжнародних стандартів з дотримання прав людини і гарантувати доступ міжнародних моніторингових місій до Криму», - заявив Ландсбергіс.

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У цьому контексті він зауважив, що Росія постійно відкидає можливість доступу на окуповану території Криму моніторингової місії ООН з прав людини. Водночас, як підкреслив міністр, міжнародні організації, такі як ООН, Рада Європи, ОБСЄ та численні неурядові організації, надають чіткі докази тощо, що Росія систематично посилює репресії на окупованому півострові щодо представників нацменшин, громадських активістів, захисників прав людини, журналістів.

Глава литовської дипломатії наголосив, що Росія використовує судову систему для політично вмотивованого переслідування опонентів у Криму, особливо кримських татар.

«Литва поновлює свій заклик (до російської влади – ред.) щодо негайного звільнення усіх українських громадян, яких було незаконно засуджено в Росії, на територіях окупованого Донбасу й анексованого Криму, включаючи захисників прав людини у Криму, таких як Еміра-Усейна Куку, Олега Приходька та інших», - наголосив Ландсбергіс.

Він підкреслив, що Литва покладає повну відповідальність на Росію за порушення прав людини на окупованих територіях. Відтак міжнародна спільнота зобов’язана зробити усе можливе для відновлення базових прав людини в окупованому Криму, сказав міністр.

Він також запевнив, що Литва незмінно вважає Крим територією України, яку Росія тимчасово окупувала.

Фото: DELFI / Valdas Kopūstas