У Петербурзі й Москві пройшли акції на підтримку кримських татар

Увечері 18 лютого петербурзькі активісти провели акцію Стратегії-18 на підтримку кримських татар, цього разу в центрі міста, на Невському проспекті.

Про це розповів Укрінформу активіст Влад Шипіцин.

«Учора провели акцію Стратегії-18. Уперше після 18 березня минулого року - в центрі Петербурга, на Невському проспекті. При цьому поліція практично не чинила жодних перешкод. Хіба що підійшли, зробили попередження, знімали кожен наш крок. «Ешнівець (співробітник Центру «Э», головного управління з протидії екстремізму МВС РФ, - ред.), який їх і викликав, навколо них ходив, метушився. А так - без проблем», - розповів Шипіцин.

Він нагадав, що протягом останніх 11 місяців акції Стратегії-18 проходили на околицях Петербурга або в передмістях, оскільки, користуючись протикарантинними обмеженнями, влада активно перешкоджала проведенню акцій Стратегії-18. «Але цього разу ми вирішили вийти на Невський, зокрема, як реакція на події 17 лютого в Криму, незаконні обшуки та арешти кримськотатарських активістів», - пояснив учасник акції.

Плакати, з якими фотографувалися активісти, інформували про ситуацію на анексованому півострові, її історичних витоках та аналогіях, а також про події останнього часу - обшуки і затримання, що відбулися в Криму 17 лютого.

Як повідомляється на сайті московських активістів, присвяченому Стратегії-18, акції на підтримку кримських татар пройшли 18 лютого і в центрі Москви. Тут також інформували перехожих про історичний контекст переслідувань та останні події - обшуки та арешти 17 лютого.

Акції у Москві / Фото: Читатель Брата, Ольгицца Вишневецька

Як відомо, активісти Санкт-Петербурга понад чотири роки тому об'єдналися у безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» в пам'ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Пізніше до них доєдналися московські активісти. Щомісяця 18 числа небайдужі громадяни виходять на вулиці Петербурга і Москви з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини. Вони пояснюють, що намагаються зробити факти переслідування кримських татар публічними, посилити громадський тиск на «людей, які приймають рішення».

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Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого в окупованому Криму з раннього ранку проходили масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров після проведення слідчих заходів за місцем проживання в їхніх будинках були доставлені в УФСБ Криму. Родичам слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації). Пізніше всім шістьом мусульманським активістам «суд» обрав запобіжний захід у вигляді тримання в слідчому ізоляторі до середини квітня.