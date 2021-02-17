Мінрегінтеграції вважає чергові обшуки в Криму спробою залякати Україну

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вважає чергову хвилю незаконних політично мотивованих обшуків і затримань в тимчасово окупованому Криму спробою залякати Україну та змусити її відмовитися від пів острова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Особливо хочу звернути увагу на те, що ці масові обшуки відбулись наступного дня після того, як Верховна Рада України ухвалила звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів світу з метою привернути увагу до проблеми тимчасової окупації Криму та систематичного зневажання правами людини з боку держави-окупанта. Це невдала спроба залякати Україну і змусити нас відмовитись від Криму. Але цього не буде. Ми боротимемся за наших людей і нашу територію. Окупаційний режим неодмінно впаде і Крим знову повернеться до вільної України", - цитуються в повідомленні слова віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

У Мінрегінтеграції наголошують, що незаконні обшуки і арешти, здійснені силовими структурами окупаційної адміністрації Російської федерації у Криму порушують положення статей 27 та 43 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, зокрема, в частині дотримання релігійних прав і недопущення кримінального переслідування на підставі законодавства держави-окупанта. Крім того, міністерство заявляє про порушення права родин (дружин і дітей) незаконно затриманих жителів Криму.

Мінреінтеграції з посиланням на громадський рух родин кримських політв’язнів "Кримська солідарність" повідомляє, що під опікою затриманого Азамата Еюпова перебуває дочка з інвалідністю, другий затриманий, Абдулборі Махамадамінов. є батьком трьох неповнолітніх дітей, ще один із затриманих, Ернест Ібрагімов – батько чотирьох дітей, а його дружина очікує на п’яту дитину.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна винесе питання чергових обшуків і затримань у Криму на сесію Генасамблеї ООН.

Сьогодні вранці, 17 лютого, в тимчасово окупованому Росією Криму проходили масові обшуки у домоволодіннях активістів «Кримської солідарності». З 4 години ранку масові обшуки тривали в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі півострова.

Є інформація про шістьох затриманих. За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, їм інкримінують участь в організації «Хізб ут-Тахрір», яка у Росії визнана терористичною.